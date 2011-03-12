نصب ایربگ بر روی خودروهای تولید داخل اجباری شد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در صورتیکه وزارت صنایع در این مورد پیشنهادی را به شورای عالی استاندارد ارائه دهد، به خودروسازان مهلت داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتیکه خودروهای داخلی در سال آینده مجهز به ایربگ نباشند، شماره گذاری نخواهند شد مگر اینکه وزارت صنایع پیشنهادی را به شورای عالی استاندارد ارائه دهد که بر اساس آن به خودروسازان مهلت داده شود.

برزگری در مورد نصب تعداد ایربگ‌ها بر روی هر خودرو نیز گفت: هر خودرو باید حداقل دارای یک ایربگ باشد و در مصوبه شورای عالی استاندارد به نصب یک یا دو ایربگ اشاره‌ای نشده است.

این مسئول عنوان کرد: درجلسه شورای سیاست گذاری خودرو، نمایندگان موسسه استاندارد و پلیس و همچنین وزیر صنایع بر لزوم نصب دو ایربگ بر روی خودروها تاکید کردند.

تمام خودروهای سواری باید از سال آینده مجهز به کیسه هوا باشند

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمام خودروهای سواری باید از سال آینده مجهز به کیسه هوا باشند.

رئیس سازمان استاندارد اظهار داشت: حتی بزرگترین خودروساز دنیا یعنی تویوتا نیز گاهی دچار مشکل می‌‌شود و برای رفع نقض محصولات خود فراخوان می‌زند.

وی ادامه داد: مشکلاتی در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای داخلی وجود داشت که با پیگیری وزیر صنایع از ابتدای سال جاری خودروسازان برای بهبود این مسئله در تلاش هستند.

برزگری تاکید کرد: با افزایش مراکز خدمات پس از فروش خودرو، سطح رضایتمندی مردم نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی در مورد اجبار خودروسازان به نصب ترمز ضد قفل بر روی تولیداتشان نیز گفت: در سال 90 هیچ خودروی سواری فاقد ترمز ضد قفل در کشور تولید نخواهد شد.

این مسئول در مورد رعایت استاندارد در تولید بنزین داخلی نیز بیان کرد: در استاندارد فعلی بنزین، میزان اکتان 87 مدنظر است، در حالیکه قرار بود امسال بنزین با اکتان 93 و 95 تولید شود که مطابق با استاندارد یورو 4 است.

از ابتدای سال 91 بنزین یورو 4 در کشور عرضه می شود

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه‌ دولت مقرر شد از ابتدای سال 91 بنزین یورو 4 در کشور عرضه شود و به همین منظور طبق قانون، در نیمه دوم سال آینده وزارت نفت عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 را در کشور آغاز و خودروسازان نیز تغییرات لازم را در موتور و سیستم سوخت تولیدات خود اعمال خواهند کرد.

رئیس موسسه استاندارد افزود: اکثر خودروهای سواری تولید داخل موفق به رعایت استانداردهای 51 گانه شده است.

برزگری یادآور شد: در سال 90 هیچ خودرویی بدون رعایت استانداردها، تولید نخواهد شد و شماره‌گذاری خودروهای فاقد تست‌های 51 گانه انجام نمی‌شود.

وی در خصوص کوتاه آمدن موسسه استاندارد در مقابل خودروسازان برای اعمال استانداردهای 51 گانه و مهلت دهی به خودروسازان نیز خاطرنشان کرد: این مهلت را به این دلیل قائل شدیم که کارخانه‌های خودروسازی کشور متعلق به مردم است و در طول یک سال گذشته برای استانداردسازی خودروها تلاش کرده‌ایم.