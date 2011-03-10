صدا و سیمای مرکز زنجان با عیدانه به استقبال بهار می رود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این برنامه به کارگردانی و تهیه کنندگی مهران فیروزبخت در 15 قسمت 20 دقیقهای تهیه شده است.
"جنگ نوروز" نیز عنوان ویژه برنامه دیگری است که بهصورت ترکیبی و با هدف سرگرمی و تفریح مخاطبان در 15 قسمت از شبکه اشراق بهروی آنتن میرود. پخش موسیقیهای مقامی محلی، مسابقه، معرفی اماکن دیدنی و غذاهای محلی و مصاحبه با میهمانان نوروزی از بخشهای مختلف این برنامه است.
صدای مرکز زنجان نیز با پخش ویژهبرنامه «بایراملیق» به استقبال نوروز 90 میرود. این ویژهبرنامه ترکیبی نمایشی، شامل محورهایی چون نگاهی به آداب و رسوم مردم زنجان، نگاهی به پیام عید، سفره هفت سین، پخش گلچینی از موسیقیهای آذری با موضوع عید و قطعات نمایشی طنز است.
گزارش تولیدی با موضوع «سیمای عید در اندیشهها»، بررسی عید در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ارتباط زنده با شهرهای قم و مشهد مقدس و پخش گزیدهای از دعاهای مردم در لحظه تحویل سال از دیگر بخشهای ویژهبرنامه رادیویی «بایراملیق» است.
علاوه بر این، صدای مرکز زنجان در قالب 26 برنامه ترکیبی و نمایشی به زبانهای فارسی و ترکی، در مدت زمان 3900 دقیقه، موضوعاتی چون نوروز و جشن در فرهنگ ایرانی و دلایل توجه ایرانیان به نوروز را بررسی میکند.
معرفی آداب و سنن نوروزی از جمله چمچه خاتون، سایاچی، خدیر نبی، میر نوروزی، ناری نارکه، شال سالاما، معرفی مشاهیر و نخبگان استان، نمایش طنز، ارتباط با کاروان راهیان نور و بررسی مفهوم نوروز در روایات و احادیث از جمله این برنامهها است.
پخش روزانه 2 فیلم سینمایی ایرانی و خارجی در ساعات 15 و 30 دقیقه و 20 و 30 دقیقه، پخش یک سریال ایرانی هر شب پس از خبر 23، پخش مجموعه عروسکی و انیمیشن تولید مرکز زنجان ویژه کودکان و نوجوانان در ساعت 17 هر روز و پخش زنده ویژهبرنامهای در قالب جنگ شادی هر شب ساعت 22، از دیگر برنامههایی است که برای ایام نوروز توسط صدا و سیمای مرکز زنجان تدارک دیده شده است.
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