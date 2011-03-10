نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید حمید برقعی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد با اشاره به استقبال خوب دانشجویان و طلاب از این جشنواره عنوان کرد: در مجموع نزدیک به 6 هزار اثر از ۷۰۰ شاعر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب ارسال شده است.



وی به اهداف جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: تعامل هر چه بیشتر بین دانشگاه و حوزه علمیه در زمینه آفرینش آثار ادبی، شناخت، تشویق و معرفی شاعران دانشجو و طلبه و همچنین ایجاد همنشینی سازنده بین شاعران جوان کشور از جمله اهداف این جشنواره می‌باشد.



دبیر جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب همچنین اظهار اشت: نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و مشارکت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، دانشگاه قم و همچنین شبکه سه سیما در قم در حال برگزاری است.



برقعی با بیان اینکه داوری آثار از تاریخ 5 اسفندماه در بخش‌های شعر کلاسیک ‏، سپید و نیمایی، ترانه و تصنیف و همچنین نوحه آغاز شد افزود: در بخش کلاسیک، روح الله ستایش احدی، ‌ محمدحسین نجفی، ‌ مهدی زارعی، جواد اسلامی شهر بابکی، محمود رضایی، وحید حیدری، عبدالرضا کوهمال جهرمی، کاظم بهمنی، فاطمه قائدی، مجتبی احمدی از جمله برگزیدگان در این بخش می‌باشند.



وی با اشاره به برگزیدگان بخش شعر سپید و نیمایی عنوان کرد: لیلا کردبچه، مریم رحمانی هاشم کرونی، مهدی عظیمی مورچه خورتی و مهدی نظارتی‌زاده و میثم فروتن در این بخش برگزیده شدند.



برقعی خاطرنشان کرد: در بخش ترانه و تصنیف، پوریا شیرانی، سید مهدی موسوی، رضا نیکوکار و در بخش نوحه نیز سید محمد رضا شرافت و یوسف رحیمی جزو برگزیدگان می‌باشند.



20 اثر برگزیده کمک هزینه عمره مفرده دریافت می‌کنند



دبیر جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه به 20 اثر برگزیده کمک هزینه عمره مفرده پرداخت می‌شود ادامه داد: آثار راه یافته به مرحله داوری نهایی در کتابی با عنوان فصل مشترک چاپ و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.



برقعی به دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره اشاره کرد و افزود: از برنامه‌های جنبی این جشنواره نیز می‌توان به دیدار با مراجع عظام و برگزاری نشست تخصصی شعر با حضور اساتید و شاعران برجسته کشور از جمله موسوی گرمارودی، محمد علی مجاهدی، محمد کاظم کاظمی، بیژن ارژن، رشید کاکاوند با حضور نفرات بر‌تر جشنواره و شاعران جوان استان قم اشاره کرد.



دبیر جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب در پایان عنوان کرد: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب جمعه ۲۰ اسفند ماه ساعت 4 بعد از ظهر در مرکز همایشات بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.



شعردر گذر زمان با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه رو بوده است



داور نخستین جشنواره ملی شعر دانشجوبان و طلاب نیز در مراسم افتتاحیه این جشنواره در سخنان کوتاهی با بیان اینکه در گذشته شعر هنر آبرومندی نبوده است عنوان کرد: شعردر گذر زمان با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه رو بوده است که در روزگار مشروطه توانست دوبارهحیثیت خود را بدست آورد.



دکتر اسماعیل امینی با بیان اینکه در گذشته ترانه وقف مجالس عیش و نوش بود افزود: امروز نیز کسانی که با فرهنگ ما دلخوشی ندارند بدنبال ان هستند تا دوباره شعر را به ابتذال بکشانند.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: برگزاری جشنواره شعر دانشجویان و طلاب و گنجاندن بخش‌هایی نظیر ترانه و تصنیف و استقبال شاعران از این بخش خبر خوبی است و برای کسانی که می‌خواهند شعر را حاشیه نشین مجالس خوشگذرانی کنند خبر بدی است.

