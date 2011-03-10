تصویب 70 هزار میلیارد ریال برای طرحهای مصوب دولت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه، فرمانداران و اعضای شورای تامین آذربایجان غربی مصوبات سفرهای اعضای هیئت دولت به آذربایجان غربی را سند چشم انداز توسعه استان دانست و افزود: حجم ریالی اجرای پروژهای عمرانی 70 هزار میلیارد ریال مصوب شده که با توجه به حجم زیاد طرحها، بهره برداری از آنها مستلزم برنامه ریزی و زمانبدی است.

وی دوری از بخشی نگری و توجه به توسعه و اجرای پروژه های فاخر و تاثیر گذار برای توسعه و آبادانی استان را از جمله اولویت های عمرانی سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: توجه به طرحهای توسعه شهری، احیای بافتهای فرسوده، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و تصویب مطالعات جامع ترافیکی ارومیه از جمله این برنامه ها هستند.

اجرای دو هزار طرح عمرانی در آذربایجان غربی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از در دست اجرا بودن دو هزار پروژه عمرانی در بخش ها و مناطق مختلف استان طی سالجاری خبر داد و بیان داشت: از این تعداد طرح تا کنون یک هزار پروژه به بهره برداری رسیده است.

محمودی اعتبار عمرانی سال 89 آذربایجان غربی را دو هزار و 100 میلیارد ریال، اعتبارات ملی استانی شده را سه هزار و 470 میلیارد ریال و اعتبارات پروژه های ملی استان را سه هزار میلیارد ریال برشمرد و خاطر نشان کرد: تاکنون 82 در صد از این اعتبارات تخصیص یافته است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه اجرای برنامه های فرهنگی در توسعه سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی استان موثر دانست و گفت:با وجود توطئه های مختلف دشمنان، روز به روز نظام اسلامی ایرا ن با صلابت، سرافراز و سربلند و با پیشرفت های قابل توجه در عرصه های مختلف در جهان می درخشد.