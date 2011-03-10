سه هزار پایگاه هدایای جشن نیکوکاری اصفهانیها را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد جواد صدق در حاشیه روز درختکاری با بیان اینکه شعار امسال در جشن نیکوکاری سیره نبوی، رفتار علوی است اظهارداشت: 50 پایگاه اصلی جشن نیکوکاری را در اصفهان پوشش می دهند که 15 پایگاه اصلی در شهر و مابقی در شهرستان های استان مستقر هستند.

وی با بیان اینکه 250 پایگاه فرعی جمع آوری کمک های مردمی را بر عهده دارند، افزود: 100 پایگاه در شهر اصفهان و 200 پایگاه در شهرستانهای استان مستقر هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: 100پایگاه بسیج، 3 هزار و 500 مدرسه و در مجموع 3 هزار و 900 مکان در سطح استان جمع آوری کمک های مردمی را بر عهده دارند.

میادین سطح شهر محل اصلی پایگاه های جشن نیکوکاری هستند



وی به محل استقرار پایگاه های اصلی در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان قدس، میدان جمهوری اسلامی، میدان آزادی، میدان شهداء و میدان لاله، فلکه ارتش و فلکه احمد آباد از جمله پایگاه های مستقر جشن نیکوکاری در این روز هستند.

صدق با اشاره به این که در سال گذشته 485 میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد، اضافه کرد: امسال حدود 117 درصد رشد درآمدی نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه دو هزار نفر از نیروهای کمیته امداد در جمع آوری کمک های مردمی همکاری می کنند، خاطر نشان کرد: 113 میلیون کمک نقدی و 238 میلیون کمک غیر نقدی در سال گذشته جمع آوری شده که 42 میلیون آن از تعهدات سازمان بوده است.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان بیان داشت: حدود 71 میلیون تومان از این کمکها از سوی مدارس استان و 31 میلیون تومان از بسیج جمع آوری شده است.