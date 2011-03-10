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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

جعفری خبر داد:

ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیراستاندارد است

ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیراستاندارد است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیراستاندارد است که این امر باید مد نظر قرار گیرد.

محمدمهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سازمان استاندارد تاکنون مجوزی برای تولید یا واردات ترقه و فشفشه صادر نکرده است.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد ادامه داد: ترقه و فشفشه های موجود در بازار غیراستاندارد بوده و جهت تولید یا واردات آنها مجوزی تاکنون توسط سازمان استاندارد ایران صادر نشده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از کشورها به دلیل عواقب بسیار خطرناک  مواد محترقه از جمله آتش سوزی، قطع عضو، نابینایی، سوختگی، زخم وجراحت شدید و حتی مرگ، عرضه، فروش و استفاده از آنها را ممنوع کرده اند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین باید به یاد داشته باشیم که گازهای ناشی از استفاده از این مواد نیز سمی است که این امر بر خطر استفاده از آنها می افزاید.

وی افزود: تاکنون استاندارد ملی یا بین المللی برای ترقه و فشفشه تدوین نشده است.

کد مطلب 1271474

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