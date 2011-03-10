2700 هکتار از اراضی ملی در قم به دولت بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اسماعیل راستگو قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ۴۶ پرونده تخلف را که از سوی قانون تعیین تکلیف شده بود را مورد اجرای احکام دستورات قضایی قرار داد که طی آن ۲۷۶۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال به دولت برگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بیان داشت: حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی و برخورد با متصرفین به این اراضی وظیفه اصلی یگان حفاظت اداره کل منابع و آبخیزداری استان قم است که در این راستا یاری تمام هم استانی‌ها را می‌طلبد.



وی تاکید کرد: مأموران ما در یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم با شماره تلفن رایگان ۱۲۰ به طور شبانه روز در خدمت هم استانی‌ها خواهند بود تا با همکاری آن‌ها از تخریب اراضی ملی و تجاوز به عرصه‌های طبیعی ممانعت به عمل آید.



راستگو در ادامه به هدف تشکیل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و افزود: در سال ۸۴ این یگان توسط سازمان جنگلل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف شناسایی و کنترل تخریب و تصرف منابع ملی و حفظ و حراست از آن بطور رسمی تشکیل شد و در سال ۸۵ نیز کار منسجم خود را در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استلن قم آغاز کرد.



فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: پس از شناسایی متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی، آن‌ها از طریق یگان به قانون معرفی می‌شوند و پس از محاکمه و صدور حکم توسط قضات مربوطه حکم صادر شده توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مورد اجرا گذاشته می‌شود.



راستگو در پایان با بیان اینکه در ایام نوروز اکیپ‌های یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به طور مداوم در حال انجام وظیفه در اراضی و عرصه‌های ملی هستند خاطرنشان کرد: از تمامی هم استانی‌ها تقاضا داریم در صورت مشاهده تخلف از سوی متجاوزین به منابع طبیعی، مراتب را هر چه سریع‌تر به مأموران ما در یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.