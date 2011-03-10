گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان و یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان طی گفتگویی تلفنی به رایزنی پیرامون همکاریهای دوجانبه، بررسی آخرین تحولات منطقه ای و موضوعات بین المللی پرداختند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو ضمن تاکید بر لزوم تقویت روابط دو کشور و به کارگیری تمام ظرفیتهای موجود در راستای توسعه روابط فیمابین، برای مردم منطقه به ویژه کشور عمان سعادت و خیر و برکات را خواستار شد.

همچنین یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان بر آمادگی کشورش برای توسعه همه جانبه روابط بین دو کشور تاکید نمود.

