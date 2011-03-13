طرح نوروزی راه در استان تهران تا بیستم فروردین ادامه دارد

محمدرضا خوشرو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: دستورالعمل اقدامات نوروزی به ادارات تابعه شهرستانهای استان تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل در 23 بند تنظیم شده است که به شرح زیر است:

1- قبل از شروع تعطیلات و مسافرتهای نوروزی عملیات لکه گیری و درزگیری راهها با رعایت اصول فنی و ایمن انجام پذیرد.

2- در صورت وجود هرگونه ناهمواری و دست انداز در محورهای مواصلاتی نسبت به رفع نواقص راه اقدام لازم صورت گیرد.

3- نسبت به جمع آوری تابلوهای اضافی و غیرمجاز و شستشوی علایم ، نیوجرسی و گاردریل های موجود اقدام شود.

4- نسبت به اصلاح و رفع نواقص علائم افقی و عمودی، روشنایی تونلها و گردنه های مه گیر و سایر فعالیتهای مرتبط و موردنیاز اقدام شود.

5- شرکت فعال در ستادهای تسهیلات نوروی استانداری و فرمانداریها و بخشداریهاو هماهنگی با تصمیمات اتخاذشده.

6- کلیه عوامل راهداری با لباس مخصوص راهداری در طول راهها حضور فعال داشته باشند.

7- نسبت به پاکسازی و نظافت و آماده سازی راهدارخانه ها جهت پذیرایی احتمالی از مسافرین نوروزی اقدام شود.

8- سطح جاده ها و حریم راهها از مواد زاید پاکسازی شود.

9- در صورت وجود خطوط اضافی و گمراه کننده اعلام تا نسبت به پاک کردن آنها اقدام شود.

10-برداشت ریزشها و باز نمودن کانالهای هدایت آب انجام شود.

11 - با توجه به به احتمال تغییرات جوی استقرار اکیپهای زمستانی در گردنه ها و مناطق برفگیر راههای استان استمرار یابد.

12- با برنامه ریزی منظم نسبت به بازدید از آبروها و تنقیه مرتب آنها اقدام شود تا از هر گونه آبگرفتگی در سطح راه جلوگیری به عمل آید.

13- با استفاده از توان پیمانکاران اداره ایمنی نسبت به انجام خط کشی کلیه محورهایی که فاقد خط کشی مناسب هستند، اقدام شود.

14- نسبت به حفظ آمادگی کامل و صد در صدی ماشین آلات و نیرو های انسانی مورد نیاز در محلهای استقرار زمستانی تا تاریخ 31 فروردین سال آینده اقدام شود.

15- با توجه به سوابق و تجربیات قبلی، محلهایی را که در ابتدای فصل بهار دچار آبگرفتگی، سیلاب و یا ریزش هستند را مشخص و جهت جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی نسبت به استقرار اکیپهای لازم در نزدیکی محلهای مورد نظر اقدام شود.

16- نسبت به تنظیم لیست کشیک ادارات در ایام تعطیلات از تاریخ 25/12/89 لغایت 20/1/90 اقدام و یک نسخه از آن به دفتر مربوطه ارسال شود.

17- کلیه ماشین الات راهداری اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین مجهز به چراغ گردان باشند و در هنگام ماموریت در طول محور از آنها استفاده شود.

18- مناطق پرحادثه با نصب تابلو یا بنرهای مناسب آشکارسازی شوند.

19- اقدام لازم نسبت به افزایش گشت های راهداری با وسایل نقلیه ای که منقوش به آرم گشت راهداری هستند و هماهنگی لازم با گشتهای امداد خودرو در رابطه با رفع نقائص فنی احتمالی خودروهای مسافرین نوروزی صورت گیرد.

20- به پیمانکاران طرف قرارداد اعلام شود تا در طول تعطیلات نوروزی چنانچه در کنار راههای موجود عملیات راهداری یا راهسازی در دست اقدام دارند، از علائم مناسب هشداردهنده استفاده کنند و در صورت احتمال بروز خطر عملیات اجرایی در طول تعطیلات نوروز متوقف شود.

21- نظر به اینکه پیش بینی می شود تقاضای مسافرت بیش از حد معمول باشد، از نظر حصول اطمینان کامل از ارائه خدمات رسانی به مسافرین نوروزی مقرر شود که حتی الامکان مسئولین و پرسنل ذیربط از درخواست مرخصی در این ایام خودداری کنند.

22- همکاری و تعامل لازم با مسئولان استانی و شهرستانی و نیروهای انتظامی و پلیس راه وجود داشته باشد تا این امر با همفکری و هماهنگی بیشتر باعث افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده ای شود.

23- فعال بودن مرکز اطلاعات راههای آن اداره بطور شبانه روزی به منظور پاسخگویی به هموطنان ( مرکز مدیریت راههای کشور با تلفن 141 و 88926669 ، پیام کوتاه شماره 3000141 و نمابر 88925252 بطور شبانه روزی با آخرین اطلعات از وضعیت راههای کشور آماده پاسخگویی هستند.)