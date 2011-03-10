مرکز فناوریهای نوین در واحدهای دانشگاه آزاد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، دکتر سید جواد انگجی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کنگان، اظهار داشت: این مرکز به زودی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استانها راه اندازی می شود .

وی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون متر مربع به فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه می شود، افزود: هم اکنون 400 واحد و مرکز این دانشگاه در فضایی به وسعت 20 میلیون متر مربع فعالیت می کنند.

رئیس منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: همچنین 30 هزار عضو هیئت علمی تدریس به یک میلیون و 600 هزار دانشجو را در این واحدها و مراکز به عهده دارند .

تبرکی فرماندار کنگان نیز خواستار توجه بیشتر به معنویت در دانشگاه ها شد و اظهار داشت: برای بهبود وضع دانشگاه آزاد اسلامی این شهر باید هیئت علمی جذب شود .