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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

مرکز فناوریهای نوین در واحدهای دانشگاه آزاد راه اندازی می شود

مرکز فناوریهای نوین در واحدهای دانشگاه آزاد راه اندازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی کشور از راه اندازی و ایجاد مرکز فناوریهای نوین در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، دکتر سید جواد انگجی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کنگان، اظهار داشت: این مرکز به زودی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استانها راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون متر مربع به فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه می شود، افزود: هم اکنون 400 واحد و مرکز این دانشگاه در فضایی به وسعت 20 میلیون متر مربع فعالیت می کنند.

رئیس منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: همچنین 30 هزار عضو هیئت علمی تدریس به یک میلیون و 600 هزار دانشجو را در این واحدها و مراکز به عهده دارند.

تبرکی فرماندار کنگان نیز خواستار توجه بیشتر به معنویت در دانشگاه ها شد و اظهار داشت: برای بهبود وضع دانشگاه آزاد اسلامی این شهر باید هیئت علمی جذب شود.

در این نشست سهولی زاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کنگان معرفی شد.

کد مطلب 1271478

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