استانهای نزدیک محل سکونت بیشترین مقصد سفرهای نوروزی هستند

محمدرضا پوینده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانهها و آزاد شدن حاملهای انرژی در نخستین سال اجرا بیشک بر شکل انجام سفر هموطنان تاثیرخواهد گذاشت، به طوریکه پیشبینی میشود در ایام نوروز تقاضا برای سفر از طریق وسایل حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، قطار و هواپیما با توجه به آزادشدن یارانه سوخت افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین پیشبینی میشود هموطنان مسیرهای کوتاهتر را برای سفر انتخاب کنند که در این صورت هریک از استانها با افزایش حجم مسافر از استانهای همجوار مواجه خواهند شد.
پیشبینی افزایش تقاضا برای سفر از طریق تورهای مسافرتی و پیشبینی افزایش گردشگر در استانهای دارای جاذبه مذهبی _ تاریخی همچون مشهد، قم، شیراز و اصفهان با توجه به امکان ایجاد محدودیت در انجام سفر به چندین استان نیز از دیگر مواردی بود که مورد اشاره پوینده قرار گرفت.
وی گفت: همچنین پیشبینی میشود هموطنان با کاهش تعداد خودروها در سفر از حداکثر فضای داخل اتومبیلهای شخصی استفاده کنند و کاهش ترددهای طولانی در مسیر جادهها و به دنبال آن کاهش سوانح جادهای از دیگر موارد قابل اشاره است.
افزایش تقاضا برای بازدید از سایتهای تاریخی، طبیعی همزمان با نوروز
سخنگوی ستاد دائمی تسهیلات سفر گفت: افزایش تقاضا برای بازدید از سایتهای تاریخی، طبیعی و موزهها به دلیل افزایش راهنمایان، ارائه تسهیلات بیشتر، زمان بازدید، بروشورهای اطلاعرسانی و افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت اقلام و بستههای تبلیغاتی و اطلاعرسانی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت بهتر سفر توسط مردم و خانوادهها در سطح استانها با توجه به احتمال کاهش ترددهای بیناستانی نیز برای نوروز پیشبینی میشود.
پوینده تصریح کرد: ماموریت اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفر این است که با مدیریت کارآمد و هم پیوند با مشارکت و همکاری تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فرابخشی مرتبط با مبحث سفر و خدماترسانی، برنامههای نظاممند و هدفمند برای فراهم کردن بستر لازم برای انجام سفرهای ایمن و دارای استاندارد فراهم شود.
وی گفت: از آنجا که در حال حاضر مراحل هدفمند کردن یارانهها با هدف تحقق توسعه پایدار و منتفع شدن تمامی اقشار جامعه از منافع کشوری را سپری میکنیم، شایسته است در این زمان با تلاش و همت مضاعف در راستای هماهنگی تمامی ارگانهای فرابخشی مرتبط با سفر به منظور ارایه خدمات کیفی و تسهیلات لازم در این مقطع زمانی اقدامات مناسبی صورت پذیرد.
پوینده خاطرنشان کرد: همچنین از تمامی سازمانهای دستاندرکاران ستاد تسهیلات سفرهای کشور انتظار میرود بیش از پیش با مدیریت هوشمند و سیستماتیک رضایت مردم را جلب کنند و با فراهم کردن زمینه و بسترهای لازم، مردم ایران را در مدیریت و هدفمند کردن هرچه بیشتر و عمیقتر سفر یاری رسانند
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