اعطای 11 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی اصغر منصورخاکی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از فعالان و تلاشگران نمونه بخش کشاورزی ساوجبلاغ افزود: این تسهیلات در قالب بسته حمایتی دولت و به صورت قرض الحسنه با سود چهار درصد به کشاورزان و آبزی پروران متقاضی پرداخت می شود.

وی ادامه داد: متقاضیان می توانند برای اطلاع از جزئیات پرداخت این تسهیلات در استان البرز به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

این مسئول عنوان کرد: امسال 64 میلیارد تومان تسهیلات در قالب بنگاههای اقتصادی زود بازده در بخش کشاورزی استان البرز پیش بینی شده است.

منصورخاکی گفت: طرحهای نیمه تمام در اولویت بهره مندی از این تسهیلات قرار دارند.

سهمیه سوخت سالیانه استان در بخش کشاورزی 20 میلیون لیتر است

وی خاطرنشان کرد: سهمیه سوخت سالیانه این استان در بخش کشاورزی 20 میلیون لیتر است ضمن اینکه در زمینه تامین سوخت گلخانه ها، مرغداریها و مراکز دامپروری هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: پیش بینی می شود 70 هزار تن گندم در سال زراعی آینده در این استان تولید شود.

وی ادامه داد: گندم سن زده یا بی کیفیت از کشاورزان خریداری نمی شود.

این مسئول یادآور شد: کشاورزان باید مراقب محصول باشند و ارائه آموزشهای لازم به کشاورزان در این زمینه به عهده اداره ترویج جهاد کشاورزی است.

منصورخاکی گفت: ساوجبلاغ با تولید سالیانه 300 هزار تن میوه و سیفی جات و 12 هزار تن گندم و جو مرکز مهم کشاورزی استان البرز است.

فعالیت 20 معدن شن و ماسه در منطقه به محیط زیست آسیب زده است

فرماندار ساوجبلاغ نیز در این همایش گفت: فعالیت 20 معدن شن و ماسه در این شهرستان به محیط زیست و کشاورزی آسیب زده است.

علی حدادی افزود: پایین آمدن سطح سفره های آب زیر زمینی، آلودگی هوا، تخریب اراضی کشاورزی و سست شدن زمین در نتیجه برداشت غیر مجاز بیش از عمق تعیین شده معادن است.

وی اضافه کرد: معادن شن و ماسه این شهرستان باید هر چه سریعتر ساماندهی شوند.

در این همایش از 10 نفر از تلاشگران نمونه کشاوری ساوجبلاغ تقدیر شد ضمن اینکه بخش کشاورزی ساوجبلاغ 10 هزار بهره بردار دارد.