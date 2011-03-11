بارشها در لرستان به 191 میلیمتر رسید / کاهش 43 درصدی بارندگی

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به بارش برف و باران طی 48 ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: مطابق آخرین آمار در مرکز لرستان 2.8 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در طول 24 ساعت گذشته در بروجرد 9.6میلیمتر، در ازنا 5.3 میلی متر، در الیگورز 1.5 میلی متر، در الشتر 8.8 میلیمتر، در شهرستان دورود 7.2 میلی متر، در نورآباد 11.5میلی متر، در پلدختر 2.4 و در کوهدشت 13.5میلی متر بارندگی ثبت شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان با تشریح وضعیت بارش ها در استان در طول سالجاری، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 191.2میلی متر بارندگی در لرستان ثبت شده است که همچنان این آمار در مقایسه با سال زراعی گذشته 43 درصد کاهش را نشان می دهد.

سپهوند ادامه داد: همچنین میزان بارش ها در استان لرستان طی سال زراعی جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت 39 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به بارش پراکنده برف و باران در مناطق مختلف استان در حال حاضر، یادآور شد: به مرور از شدت بارش ها در استان لرستان طی 24 ساعت آینده کاسته خواهد شد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان با تاکید بر اینکه هم اکنون مشکلی در زمینه تردد در محورهای استان و آبگرفتگی معابر وجود ندارد، عنوان کرد: آسمان عمده شهرستانهای لرستان در ساعات آینده با پوشش ابر همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.