49 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه، فرمانداران و اعضای شورای تامین آذربایجان غربی با اشاره به اینکه توجه به ایجاد اشتغال از جمله اولویت های مهم استان طی امسال بود، افزود: تعهد ایجاد اشتغال استان در سال 89 معادل 39 هزار فرصت شغلی بود که با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، امسال برای 49 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد شد.

وی در ادامه از افزایش 30 درصدی اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی طی سال آینده نیز خبر داد و اظهار داشت: با افزایش این اعتبارات طی سال آینده شاهد تحرک جدی در اجرای طرحهای عمرانی استان خواهیم بود .

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی همچنین توجه به مبادی ورودی استان، بازارچه های مرزی و ارتقای میزان صادرات غیر نفتی استان را از جمله مسائل در اولویت مدیریت استان دانست و اظهار داشت: هم اکنون آذربایجان غربی بعنوان تنها استان همر مرز ایران با ترکیه، به شاهراه ترانزیتی کالا و مسافر ایران و کشورهای منطقه تبدیل شده است.

قاطعیت دستگاه قضایی آذربایجان غربی در برخورد با سوداگران مرگ

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری و آگاهی اقشار مختلف مردم با توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب، از قاطعیت دستگاه قضایی استان در برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و افزود: قوه قضائیه با قاچاقچیان مشروبات الکلی و مواد مخدر به شدت برخورد کرده و اجازه نخواهد داد دشمنان اسلام و انقلاب با به اهداف شوم خود در منطقه دست یابند.

حجت الاسلام محمد موسوی تنها راه مقابله با توطئه دشمنان و فتنه گران تبعیت کامل از مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: دشمنان دین و اعتقادات مذهبی جوانان و نوجوان را مورد هدف قرار داده و قصد دارند با ترویج مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در کشور بنیان خانواده را متلاشی کنند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال از جوانان و نوجوانان نیز خواست تا به دور از هرگونه صلب آسایش مردم و دوری از اقدامات غیر متعارف، انرژی خود را با استفاده از شادیهای سالم تخلیه کنند.