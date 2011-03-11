اولویت بازنگری 380 درس علوم انسانی/ بازنگری 260 هزار سرفصل علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی امروز جمعه در نشست آمایش آموزش عالی در دانشگاه هرمزگان با اشاره به تاکیدات مکرر برنامه پنجم توسعه برای بازنگری متون و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر آموزش‌ها و ارزش‌های دینی به خصوص در حوزه علوم انسانی گفت: امیدوار هستیم این 58 کتاب تا اوایل سال 90 رونمایی شوند. برخی از این کتابها در حوزه حقوق هستند. یکی از حوزه‌هایی که به شدت دچار مشکل هستیم حقوق است که سعی کردیم در قالب این کتابها متن‌های قابل قبولی را در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

وی افزود: 260 هزار سرفصل در حوزه علوم انسانی داریم که اگر حدود 60 هزار عضو هیئت علمی در کشور داشته باشیم هر عضو هیئت علمی باید 6 سرفصل را مسئولیتش را بر عهده گیرد و اگر بازنگری هر سرفصل یک سال طول بکشد یعنی کلیه اعضای هیئت علمی‌مان باید 6 سال وقتشان را بگذارند که این بازنگری انجام شود.

مدیرکل وزارت علوم غنی‌سازی را یکی از محورهای مدنظر در بازنگری علوم انسانی نامید و در برشماری شاخص‌های غنی سازی به روزآمدی، روش‌شناسی، آموزش پژوهش محور، فلسفه علوم انسانی، نظریه پردازی و جامع نگری اشاره کرد و گفت: بومی سازی از دیگر محورهای مدنظر در بازنگری علوم انسانی است که نیازسنجی، در نظر گرفتن اهداف نظام آموزش عالی، گسترش مهارت‌ها و آمایش سرزمینی از شاخصه‌های بومی سازی است.

قدیمی در تشریح ضرورت دقت در توسعه آموزش عالی با توجه به نیازهای کشور گفت: در حال حاضر 67 هزار دانشجو در رشته شیمی و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند اما هنوز مرتب از دانشگاه‌های متعدد برای توسعه ظرفیت‌ها در رشته شیمی درخواست می‌شود این در حالی است که باید با دقت بیشتری نسبت به توسعه این گونه رشته‌ها توجه کرد.

وی درباره وضعیت میزان تقاضا برای ورود به تحصیلات تکمیلی و ظرفیت موجود در این مقاطع گفت: در حال حاضر 900هزار داوطلب برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد داریم و ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد حدود 60 هزار نفر یعنی حدود 6 درصد ظرفیت متقاضیان. همچنین تعداد متقاضیان ورود به مقطع دکتری 127 هزار نفر است این در حالی است که تعداد صندلی‌های موجود برای پذیرش دانشجوی دکتری برابر 6 هزار نفر یعنی نزدیک به 4 درصد داوطلبان است.

مدیرکل وزارت علوم ارزش‌مداری را به عنوان دیگر محور مدنظر در بازنگری رشته‌های علوم انسانی دانست و به تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای محدودیت گسترش در تعدادی از رشته‌های علوم انسانی اشاره کرد و گفت:‌ شناخت فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی، نگاه انتقادی به کتب موجود، توجه به دیدگاه‌های مخالف، بررسی تطبیقی و در نظر گرفتن فلسفه علوم انسانی- اسلامی از شاخص‌های ارزش‌مداری در بازنگری علوم انسانی است.

قدیمی در تشریح شیوه تدوین طرح آمایش آموزش عالی برای گروه‌ها و کمیته‌های آموزشی موجود گفت: ابتدا باید وضع موجود 80 گروه و کمیته‌ای که داریم را یک به یک از نظر تعداد دانشجو، پراکندگی در کشور، تعداد اساتید فعال در این گروه‌ها و همچنین تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیازشان مشخص کنیم.

وی درباره وظایف اصلی گروه‌ها و کمیته‌های مختلف آموزشی در تدوین محتوا و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: ابتدا باید وضع موجود سرفصل‌های هر گروه تعیین و سند راهبردی گروه و کمیته‌ها براساس برنامه پنجم توسعه و الزمات آمایش آموزش عالی تهیه شود. همچنین شاخص‌های اختصاصی و عمومی سرفصل‌ها و محتوای متون و برنامه‌های درسی و آموزشی تعیین شوند.

مدیرکل وزارت علوم در ادامه افزود: هر کدام از این 80 گروه و کمیته باید سرفصل‌های ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها را سنجش کنند و همچنین ارزیابی علمی پرونده‌های اعضای هیئت علمی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود کلیه حوزه‌ها به حوزه علوم انسانی کمک کنند چون حجم کار در علوم انسانی فوق‌العاده بالا و پیچیده است و اگر نیروهای توانمند و باهوش سایر حوزه‌ها به حوزه علوم انسانی کمک نکنند کار به سرانجام نخواهد رسید.

قدیمی با بیان اینکه برای تحول در علوم انسانی باید از میان 260 هزار سرفصل اولویت‌ها را تعیین کرد، گفت: تعیین وضعیت موجود سرفصل‌ها و تشکیل دبیرخانه بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی از کارهای لازم است.

مدیرکل وزارت علوم از شروع بازنگری 38 رشته علوم انسانی خبر داد و گفت: بازنگری 380 درس از دروس رشته‌های علوم انسانی را در اولویت قرار دادیم و همچنین تهیه 58 کتاب علوم انسانی را نیز در دستور کار داریم.