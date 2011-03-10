7000 هکتار از اراضی دماوند و فیروزکوه به باغهای مثمر تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شاهرخ رامین در آیین هفته منابع طبیعی و روز درختکاری که با حضور فرماندار دماوند، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و دیگر مسئولان محلی در منطقه "تجرک" رودهن برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: به جهت استفاده نادرست از منابع خاک سالانه میلیونها تن از این هدیه نایاب خداوندی کاسته و تهی از نعمت می شود.

این مسئول ادامه داد: طی طول سال میلیاردها تومان توسط منابع طبیعی در راستای حفظ خاک طلاگونه کشور از محل اعتبارات برداشتی از سفره های مردمان این مروز و بوم هزینه می شود تا منابع غذایی امروز و آینده کشور پایدار بماند.

وی با اشاره به منابع آب موجود در کشور عنوان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان امور آبخیزداری سالانه 400 میلیارد مترمکعب آب وارد کشور می شود که از این میزان تنها 130 میلیارد مترمکعب بصورت جویبار یا رودخانه قابل مدیریت خواهد بود.

رامین از تبدیل هفت هزار هکتار از اراضی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به باغهای انبوه خبر داد و افزود: با پیگیریهای بعمل آمده و حمایتهای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران اراضی مناطق مختلف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به باغهای انبوه تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با نام بردن از این مناطق عنوان کرد: از جمله این مناطق می توان به "لزور" 200 هکتار، "حصاربن" 100 هکتار، "محمودآباد" 200 هکتار، "شهرآباد" 800 هکتار، محدوده "دشت مزار" تا دریاچه "تار" دو هزار هکتار، "محمودآباد" 400 هکتار، "گرمابسرد" 600 هکتار، "رودهن" 800 هکتار و غیره اشاره کرد.

این مسئول بیان داشت: روز گذشته طی نشستی با حضور مردمان نجیب و میهمان نواز روستای لزور بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه مقرر شد تا خود مردم جهت غرس درختان مثمر ثمر در این روستا اقدام کنند و اعتبارات این طرح از سوی وزارت جهاد و استانداری تهران تامین شود.

وی افزود: در طرح تبدیل مناطق مختلف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به باغات انبوه اهالی بومی مناطق مختلف ضمن شرکت در کار کاشت درختان و بوته های گل محمدی با آغاز ثمردهی این باغات سهمی از محصولات تولیدی خواهند داشت.

شاهرخ رامین با بیان اینکه دماوند و فیروزکوه سرزمینهایی ثروتمندی هستند، اظهار داشت: مردمام نجیب شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در سرزمینهایی ثروتمند زندگی می کنند اما استفاده از این منابع غنی نیازمند عظمی راسخ و اخذ آموزشهای لازم است.

غرس 50 هزار اصله نهال در دماوند

فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این مراسم طی سخنانی خاطرنشان کرد: در شهرستان دماوند 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل زرع وجود دارد که نه هزار هکتار آن را عرصه های باغی استقرار یافته است.

نورمحمد فردی با اشاره به ویژگیهای بارز شهرستان دماوند گفت: نزدیکی به پایتخت، استقرار در محل دو جاده اصلی ترانزیتی به مناطق شمالی کشور، وجود زمینهایی با شیب مناسب، آب کافی و خاک حاصلخیز همگی در ردیف ویژگیهایی هستند که می تواند این شهرستان را به یک قطب کشاورزی کشوری مبدل سازد.

این مسئول از غرس 50 هزار اصله نهال در این شهرستان خبر داد و افزود: همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 50 هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر در سطح شهرستان دماوند توزیع و غرس می شود.

وی با بیان اینکه میزان ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان دماوند به حداقل رسیده، عنوان کرد: یکی از راه های حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و خاک زراعی پرارزش جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی است.

فردی ادامه داد: از این رو مسئولان شهرستان دماوند با تلاش شبانه روزی خود میزان ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان را به حداقل رسانده و در سال جاری 30 بنای غیرقانونی در همین راستا مشمول حکم قضایی و تخریب شد.

در پایان این مراسم از آبخیزداران نمونه و دانش آموزان برتر ارائه دهنده مقالات علمی پیرامون منابع طبیعی با اعطاء لوح

تقدیر و هدیه یا بود قدردانی بعمل آمد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.