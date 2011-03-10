به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، قبل از ظهرپنج شنبه در سومین اجلاس تربیتی اساتید جامعه المصطفی در تالار قدس مدرسه امام خمینی (ره) با رد نگاه مزداندیشانه به علم و آموزش خاطرنشان کرد: مزداندیشی و نگاه مادی به علم و فعالیت آموزشی ارزش کار را مخدوش می‌کندو جایگاه علم را تنزل می‌دهد.



وی با تاکید بر لزوم نگاه اخلاقی و تربیتی به فعالیت‌های آموزشی در جامعة المصطفی گفت: حاکمیت خشک همراه با ضوابط اداری برنامه جامعه المصطفی را از الهی بودن به سمت شیطانی بودن می‌کشاند که این خود از آسیب‌های جامعه المصطفی است.



جامعة المصطفی؛ برآمده از متن حوزه



اعرافی، جامعه المصطفی را برآمده از بطن حوزه وانقلاب اسلامی دانست وگفت: این امر ریشه در تاریخ حوزه واندیشه امام (ره) دارد که خط اصلی ما همین است که قطعا جدای ازاین اندیشه ادامه مسیر امکان پذیرنیست.



وی ادامه داد: جامعه المصطفی در پرتو انقلاب، نگاه تمدنی به حوزه سیاسی اجتماعی دارد که معطوف به باسازی تمدن نوین اسلامی است.



وی افزود: این امر ریشه در یک تمدن جهانی دارد و باید درصدد باشیم امت اسلامی، نگاه نوین مبتنی بر اسلام وپاسخگوی نیاز جامعه با رویکرد کلان اسلامی داشته باشد.



حوزوی بودن یعنی آمیختگی اخلاق با علم



اعرافی با بیان اینکه جامعه المصطفی استادی، حوزوی بودن به مفهوم آمیختگی نگاه اخلاقی تربیتی با هرفعالیت آموزشی است ابرازداشت: حوزویان براساس مسئولیتی که بردوش دارند باید آسیبهای نگاه آموزشی بدون اخلاق را بررسی و در راه معالجه آن گام برداند.



اعرافی با بیان اینکه جامعه المصطفی استادی را که فقط نقش تعلیمی محض دارد جذب نمی‌کند اظهارداشت: آموزش بدون تربیت شخصیت محقق نمی‌شود و نمی‌توان تصور کرد که درسی به طلبه گفته شود ولی گفتمان روحی واخلاقی بین استاد وشاگرد در این زمینه برقرار نشود.



تاثیرگذاری اخلاقی؛ مهم‌ترین هدف جامعه المصطفی



رئیس جامعه المصطفی با بیان اینکه تاثیرگذاری اخلاقی مهم‌ترین هدف این دانشگاه بین المللی است تصریح داشت: رسالت استدان جامعه المصطفی این است که در کنار فعالیت آموزشی به فکر تاثیرگذاری اخلاقی باشند.



سلف صالح الگوی حوزه باشند



اعرافی در خاتمه تأکید کرد: باید نگاه ما به سلف صالحی باشد که برای ارایه مطالب اسلام و آموزه‌های اهل بیت (ع) پول خرج می‌کردند و منبر تشکیل می‌دادند و باید چنین نگاهی بر حوزه و حوزویان حاکم شود.

