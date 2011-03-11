موفقیت محقق ایرانی موسسه تکنولوژی استکلهم/ تحلیل همزمان توالی ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان تا به امروز تنها می توانستند تعدادی محدود از نمونه های DNA را به صورت همزمان تحلیل و بررسی کنند که هزینه آن نیز در حدود 16 هزار دلار برای هر نمونه بود. اما اکنون محقق ایرانی موسسه سلطنتی تکنولوژی استکهلم به همراه گروهی از همکارانش شیوه ای را ارائه کرده است که می توان با همین میزان هزینه در حدود پنج هزار نمونه DNA در آن واحد مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل توالی ژنتیکی قرار داد.

این شیوه می تواند هزینه بررسی هر نمونه را تا اندازه ای قابل توجه کاهش داده و رکورد جهانی برای تعداد آزمایشهایی که برای تحلیل توالی ژنتیکی یک تک DNA انجام می گیرند را تجدید کند.

افشین احمدیان و همکارانش معتقدند انسان به صورت مجازی ناچار به یافتن شیوه هایی است که بتواند در لحظه تعداد زیادی از آزمایشهای توالی ژنتیکی را به اجرا بگذارد و در عین حال مقادیر زیادی از هزینه های معمول را ذخیره سازد. در غیر این صورت این نوع از آزمایشها در مدت زمانی بسیار طولانی و با هزینه ای بسیار گزاف انجام خواهند گرفت.

احمدیان به کمک همکارانش این شیوه جدید را به گونه ای ابداع کرده است که روند ترسیم توالی ژنتیکی می تواند به صورت همزمان کم هزینه و و در زمانی کوتاه انجام بگیرد. یکی از کاربردی ترین موارد استفاده از این ابداع در زمینه مطالعات سرطان است، حوزه ای که در آن باید تعداد زیادی از سلولها از بدن انسانهای مختلف مورد آزمایش قرار گیرند.

پیوند عضو نیز از کاربردهای دیگر این پروژه است زیرا دانشمندان بسیاری چشم انتظار راه اندازی بانک DNA هستند تا با استفاده از آن اندامهای متناسب با بیماران را سریعتر یافته و به بدن بیمار پیوند بزنند.

به گفته احمدیان در حال حاضر و پیش از اینکه این شیوه رسما به تایید برسد موسسه های بسیاری برای استفاده از آن داوطلب شده اند. همچنین قابل انطباق بودن از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این شیوه است زیرا می توان تعداد ترسیم توالی های ژنتیکی نمونه های DNA را به صورت همزمان افزایش داد.

بر اساس گزارش بیومِد، احمدیان می گوید برای جلوگیری از ترکیب شدن نتایج این توالی های ژنتیکی، نمونه ها به نشانه های شناسایی مجهز هستند تا به راحتی از یکدیگر قابل تشخیص باشند.