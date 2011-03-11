چهارشنبه آخر سال در قزوین با امنیت کامل برگزار می شود

حجت الاسلام صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص تامین امنیت روزهای پایانی سال و برخورد با اخلال گران در نظم عمومی گفت: تأمین امنیت مردم و جلوگیری از ناامنی و جلو گیری از ایجاد مزاحمت ها از اولویت های کاری دادستانی است و در این راستا اجازه نخواهیم داد امنیت و آسایش عمومی توسط عده ای فرصت طلب به مخاطره بیفتد و آسایش را از آنان سلب خواهیم کرد.

وی نگهداری و فروش مواد محترقه را جرم دانست و افزود: مواد محترقه چون از راه‌های غیر قانونی به کشور وارد می شود فروش آن جرم است و با فروشندگان چنین موادی برخورد خواهد شد لذا به افرادی که قصد چنین کارهایی را دارند هشدار می دهیم به فکر عواقب کار خود باشند.

دادستان قزوین با اشاره به خطراتی که در اثر استفاده از مواد محترقه متوجه جان و مال شهروندان می شود گفت: متاسفانه هر ساله شاهد آسیب دیدگی های شدید و ایجاد ضایعات غیرقابل جبران تعدادی از جوانان جامعه هستیم که به خاطر یک لحظه شادی کذایی دست به کارهای خطرناک می زنند که هم خطراتی را برای خود و هم برای دیگران ایجاد می‌کنند بنابراین برای حفظ جان شهروندان مطابق قانون با افرادی که جان و مال مردم را به خطر بیندازند برخورد می شود.

حجت الاسلام صادقی با یادآوری موادی از قانون مجازات اسلامی گفت: اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و نیز تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

دادستان قزوین با اعلام آمادگی کامل نیروهای انتظامی و امنیتی در مراسم چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: به هیچ عنوان با شادی مردم عزیز مخالف نبوده و نیستیم و تصمیمی هم برای امنیتی کردن این مراسم نداریم ولی اجازه نخواهیم داد شادی مردم به غم و اندوه تبدیل شود.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: با افراد معدودی که بخواهند بهانه به دست دشمن یا مخالف بدهند و قصد اغتشاش و سوء استفاده از احساسات پاک شهروندان را داشته باشند و نیز کسانی که با فرصت طلبی بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند شدیدا برخورد کرده و توصیه می‌کنیم مردم هم اجازه تحرک به اینگونه افراد را ندهند.

وی خاطرنشان کرد: اطمینان داریم بـا هوشیاری مردم مخصوصا خانواده ها و پاسخ مناسب آنها به خواسته های جوانان هیچ گونه اتفاقی در شهرمان نخواهد افتاد ولی افرادی که به دنبال بهانه جویی هستند و در صدد تحریک دیگران هستند بدانند شرایط برای شیطنت آنها فراهم نخواهد شد و ما هم امیدواریم کسی در این بین گول نخورد ولی اگر این اتفاق بیفتد دادستانی قزوین و نیروهای انتظامی مجالی به آنان نخواهند داد.

صادقی نیارکی با اشاره به تشکیل ستاد جرائم خاص در دادسرای قزوین بمنظور بررسی مسائل مربوط به چهارشنبه آخر سال ضرورت پیشگیری از جرم را یادآورشد و گفت: به منظور هماهنگی و همکاری بین دستگاهها جهت افزایش ضریب امنیتی شهر و شهروندان با تشکیل جلسه ای در دادسرای عمومی و انقلاب با حضور دادستان های شهرستانهای استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، روسای ادارات اطلاعات و بازرسی و زندان مسائل خوبی مطرح و تصویب شد که اجرایی خواهد شد.

این مقام قضایی در پایان اظهارداشت: از تمامی جوانان و نوجوانان و به خصوص خانواده های آنان درخواست می کنیم نسبت به کارهای جوانان خود نظارت کامل داشته باشند و از بروز حوادث ناگوار برای خود و دیگران که عواقب قانونی نیز خواهد داشت جلوگیری کنند.