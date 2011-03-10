گردهمایی اهالی ادبیات بر بالای برج میلاد/ معمای جالب سرما و گرما

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز چهارشنبه 18 اسفندماه برج میلاد میزبان تعدادی از چهره‌های شاخص ادبی کشورمان بود.

در این مراسم که به همت فرزاد حسنی نویسنده و مترجم و با همکاری دست‌اندرکاران برج میلاد برگزار شده بود چند نسل از نویسندگان، شاعران، ترانه سرایان، نمایشنامه‌نویسان و مترجمان کشور از جمله شاهرخ گیوا، یوسف علیخانی، بهاره رهنما، مهناز رونقی، پیمان اسماعیلی، اصغر نوری، نورا موسوی‌نیا، علیرضا بهنام، سارا سالار، امیرحسین یزدان‌بد، لادن نیکنام، حسن محمودی، میثم کیانی، رضا شکراللهی، سارا افضلی، بهنام ناصح، مهیار زاهد، مریم آموسی و ... حضور داشتند.

حسنی در ابتدای این مراسم که با بازدید از برج میلاد همراه بود، در سخنانی گفت: در تمام دنیا مرسوم است که نمادهای مدرن شهری همچون برج‌ها میزبان نشست‌های اهالی فرهنگ می‌شوند که این بازدیدها ضمن اینکه فرصتی برای دیدار رودر روی اهالی فرهنگ را فراهم می‌کند همچنین باعث می‌شود که ایده‌های نویی برای کار در ذهن افراد ایجاد شود.

فرصتی برای خلق سوژه

وی ادامه داد: ما نویسندگانی چون بهاره رهنما داریم که داستا‌ن‌هایی دارند که به نوعی به برج میلاد و این لوکیشن مربوط است و حال این بازدید می‌تواند فرصتی برای ایجاد سوژه در ذهن تعداد بیشتری از نویسندگان باشد. من مدت‌ها به دنبال تدارک این مراسم بودم تا اینکه با همکاری آقایان مطهرنژاد مدیرعامل برج میلاد، ژاله مدیر مرکز همایش‌ها وجعفری روابط عمومی موفق شدیم این مراسم را با حضور بیش از 30 چهره فرهنگی و ادبی تدارک ببینیم.

وی این دیدارها را فرصتی برای خروج از زندگی جزیره‌وار دانسته و توضیح داد: وقتی که نقطه اشتراک این افراد فرهنگ است فرصتی ایجاد می‌شود که ساعتی با کنار هم بودن ایده‌های بیشتری برای کار به دست آورند و به یکدیگر انرژی و انگیزه مضاعف بدهند.

حسنی صحبت‌هایش را با یادی از چهره‌های ادبی که در بینمان نیستند به پایان رساند. او از رضا کرم رضایی، بیژن الهی، شمس آل احمد، محمد ایوبی، مهدی آذریزدی، اسماعیل فصیح، محمود شاهرخی، بیژن ترقی، مهدی سحابی،سیدرضا سیدحسینی، محمد حقوقی، عبدالحسین شریفیان یاد کرده و نام و خاطره‌شان را زنده داشت.

ادامه مراسم با صعود به بالاترین ارتفاع برج میلاد دنبال شد و دربخش"گنبد آسمان" که به آثار هنری مزین شده است درباره رستم و سهراب، گیلگمش، روضه رضوان، ملانصرالدین، ضحاک ماردوش، الهه میترا، صور اسرافیل، معراج حضرت رسول و ...صحبت شد.

صعود تا بالاترین ارتفاع

پس از پایان بازدید از بالاترین نقطه برج میلاد، در سالن همایش‌های برج فرصتی برای هم‌نشینی و هم صحبتی فراهم شد که در آنجا محمود دولت‌آبادی در سخنانی اشاره کرد: لازم است از سازندگان و اداره‌کنندگان این سازه قدردانی شود و چقدر خوب است که این مکان محفلی برای برپایی برنامه‌های فرهنگی است گرچه من هرگز شانس حضور در برنامه‌هایی که در این مکان برگزار می‌شود، نداشته‌ام.

وی افزود: من به عنوان یک شهروند ایرانی خوشحالم که چنین بنایی با این امکانات وجود دارد ولی امیدوارم امکان بازدید و استفاده از برنامه‌های آن برای همه اقشار مردم فراهم شود.

در ادامه یوسف علیخانی نیز درباره این برنامه فرهنگی گفت: این حرکت فرهنگی این مزیت را دارد که فرصتی فراهم کرده تا خیلی از دوستان که مدت‌ها بود ندیده بودم،‌دیدار کردم و همچنین با افرادی که پیش از این آشنا بودم ولی فرصت دیدار فراهم نشده بود، دیدار داشته باشم. این کنار هم قرار گرفتن به واقع فرصت مغتنمی است.

علیرضا بهنام، امیرحسین یزدانبد، کامران رسول‌زاده، پوراسکندر و اصغر نوری هم از دیگر افرادی بودند که سخنانی کوتاه درباره این بازدید و برج میلاد بیان کردند. آنچه درصحبت‌های آنها بارز بود رضایت و تمایل به ادامه داشتن چنین بازدیدها و دور هم جمع شدن‌ها بود.

این دور هم بودن دو ساعته که با وجود سرمای هوا به ویژه در بالای برج همراه بود، با صمیمت افراد گرما گرفت و آشنایی‌ها را تقویت کرد. بازار عکاسی نیز داغ بود و همچون همیشه محمود دولت‌آبادی کانون توجه دوربین‌ها بود. او که پیشکسوت‌ترین فرد جمع هم بود بیشترین سوالات را از راهنمایان برج می‌پرسید و می‌توان گفت کمتر نکته‌ای از نگاهش جا ماند.