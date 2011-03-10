یک گور دسته جمعی مربوط به عملیات "انفال" در کرکوک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق در تهران، "انور حاجی عثمان" معاون وزیر پیشمرگه اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: نیروهای پیشمرگ یک گور دسته جمعی در جنوب کرکوک کشف کرده اند که قدمت آن به سال 1988 میلادی برمی گردد و توسط رژیم بعث سابق عراق ایجاد شده است.

وی افزود: احتمال می دهیم این گور دسته جمعی مربوط به عملیات انفال در سال 1988 باشد و بیش از 3 هزار جسد غیرنظامی را در خود جای داده باشد.

خاطرنشان می شود عملیات انفال نام عملیاتی در سال 1988 بود که در آن نظامیان رژیم بعث عراق که به طور مستقیم از صدام دستور می گرفتند بیش از 100 هزار کرد عراقی را قتل عام کردند.