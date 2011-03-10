  1. استانها
  2. البرز
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۸

مدیران عتبات عالیات باید با شرایط روز عراق آشنا باشند

مدیران عتبات عالیات باید با شرایط روز عراق آشنا باشند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت استان البرز در همایش مدیران عتبات عالیات استان گفت: مدیران عتبات و کاروانهای زیارتی باید با شرایط روز عراق آشنا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید مرتضی حسینی ظهر پنج شنبه در همایش مدیران کاروانهای زیارتی ضمن بیان شرایط فعلی کشور عراق گفت: مدیران عتبات باید با شرایط روز عراق آشنا باشند و پیش بینی های لازم را برای مشکلات احتمالی داشته باشند و در صورت لزوم با مدیریت مناسب بر آنها چیره شوند.
 
وی افزود: سعی شده از طریق واحد تغذیه و گروه پزشکی نیازها و مایحتاج بهداشتی و غذایی تامین شود و مدیران باید بر تغذیه حداقلی زائرین کنترل لازم را داشته باشند ایشان افزودند: مدیران باید دستورالعملها و حوادث و سختی های احتمالی را در طول مسیر با زائرین درمیان بگذارند تا زمینه پذیرش سختی های سفر زمینی زائرین فراهم گردد.
 
این مدیر گفت: مناسب است دفاتر قبل از ثبت نام مدیرانش را جذب و مدیر هنگام ثبت نام در محل دفتر حضور داشته باشند، حضور مدیران در جلسات توجیهی ضروری است و هیچ کاروانی بدون قرارداد با زائرینش، فردی را اعزام نکند و مدیران باید بر آن توجه لازم را داشته باشند.
 
وی ادامه داد: مرز خروجی کاروانهای استان البرز از مهران به خسروی تغییر یافته و امکانات بهتری فراهم شده است و این امکانات ممکن است میزان توقع زائرین را نیز بالا ببرد لذا توجیهات مدیر می تواند مفید واقع شود.
 
درادامه ابوطالب شفیعیان مدیرعامل شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان بیان داشت: مدیران باید هنگام تحویل مانیفست آخرین دستورالعمل های خروج از مرز را دریافت نمایند.
 
وی تصریح کرد: تعدادی از زائران بنابر ضرورت باید در قصرشیرین اقامت کنند و نکات ضروری که مدیران باید در طول سفر رعایت کنند را متذکر شد.
کد مطلب 1271516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها