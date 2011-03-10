رودخانه زاب طغیان کرد/ سیه چشمه لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردشت در جنوب آذربایجان غربی، پربارش ترین شهر استان محسوب شده که بر اثر بارش سیل آسای باران طی ساعات گذشته در این شهرستان رودخانه زاب در مناطق مرز ایران و عراق طغیان کرد و همچنین باعث تخریب کامل یک واحد مسکونی درروستای فقه خدریان این شهرستان شد.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی سردشت، میزان بارش باران طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان به 31.6 میلی متر رسیده است.

خسارت وارده به ساختمان تخریب شده و انباری آسیب دیده در روستای فقه خدریان سردشت بر اثر بارش سیل آسای باران یکصد میلیون ریال برآورد شده است.

در سطح شهر سردشت نیز آب به داخل برخی منازل نفوذ کرده و مشکلاتی را برای ساکنان شهر به وجود آورده است.

رودخانه زاب، بیش از 400کیلومتر طول دارد که به دلیل واقع شدن در بخش میانی به واسطه کوه های بلند جنگلی، دره ای ژرف به وجود آورده و تا قسمت جنوبی سردشت امتداد یافته است.

این رودخانه در دشت کلوی، در شش کیلومتری سردشت و در پیچ و خم کوهستان جریان داشته و با پیوستن شعبه های دیگری به آن مانند چم، شلماش و زرگه، مرز بین ایران و عراق را در منطقه آلان پدید آورده است.

رودخانه زاب، از طریق چم تیت وارد خاک عراق شده و با رودهای دیگر به دریاچه دوکان عراق رسیده و بعد به دجله می پیوندد.

زمین لرزه حوالی سیه چشمه در شمال آذربایجان غربی را تکان داد

زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر حوالی سیه چشمه از توابع شهرستان چالدران در شمال استان آذربایجان غربی و شمال غربی ایران را تکان داد.

بر اساس اعلام شبکه لرزه نگاری تبریز وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 13 و 34 دقیقه و 57 ثانیه این منطقه را تکان داد.

براساس این گزارش، این زمین لرزه بامختصات 38.66 درجه عرض شمالی و 44.28 درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.