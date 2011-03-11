به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسنی امروز جمعه در نشست آمایش آموزش عالی با بیان اینکه سیستم آموزش عالی ایران از 10 زیر سیستم یا زیرنظام تشکیل شده است در برشماری زیر سیستم‌های آموزش عالی ایران به دانشگاه‌های جامع دولتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی، دانشگاه‌های تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی، مراکز علمی نیمه حضوری (پیام نور)، دانشگاه‌ها و مراکز علمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های غیرحضوری (الکترونیکی) اشاره کرد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: در ایران بالغ بر دو هزار و 232 مرکز، واحد، موسسه و دانشگاه به فعالیت خود مشغول هستند و در حدود 8/3 میلیون دانشجو را تحت پوشش خود دارند.

وی در تشریح نقشه آموزش عالی ایران خاطرنشان کرد: در آموزش عالی ایران دارای 5 مقطع، 6 گروه آموزشی، 150 رشته و 10 زیرنظام که در سیستم آموزشی کل کشور وجود دارند.

حسنی با یادآوری ضرورت متناسب سازی و هدفمندسازی آموزش عالی جهت ایفای نقش موثر زیرنظام‌های آموزش عالی، گروه‌های آموزشی، مقاطع تحصیلی و رشته‌های تحصیلی در توسعه همه جانبه استان‌های کشور گفت: توزیع متناسب دانشجویان براساس امکانات و پتانسیل‌ها در سطح کلان کشور و در هر استان، توزیع متناسب دانشجویان در مقاطع تحصیلی، در گروه‌های آموزشی و همچنین براساس زیرنظام‌های آموزشی و براساس رشته‌های مورد نیاز در سطح کلان کشور و در هر استان از اهداف اساسی طرح آمایش آموزش عالی است.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی خاطرنشان کرد: در آمایش آموزش عالی رشته‌های تحصیلی مورد نیاز کشور و استان‌ها، میان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، رشته‌های تحصیلی مازاد در زیرنظام‌ها و رشته‌های تحصیلی با محتوای قدیمی و غیرقابل کاربرد در کشور و در هر استان را باید شناسایی کنیم.

حسنی در ادامه یادآور شد: اگر قرار است رشته‌ای در دانشگاهی ایجاد شود و در آن دانشجو پذیرش شود باید این کار منجر به بکارگیری نیروی انسانی تربیت شده در آن رشته در منطقه مربوطه شود نه اینکه با ایجاد رشته بخواهیم به کاری دست بزنیم که سهمی در تولید افراد بیکار داشته باشیم. علاوه بر این ایجاد تعادل در توزیع جغرافیایی دانشگاه‌ها متناسب با امکانات و قابلیت‌های هر منطقه، نیازهای جامعه و اشتغال فارغ‌التحصیلان از نکات مورد توجه در آمایش آموزش عالی است.