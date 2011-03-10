2500 پایگاه نیکوکاری هدایای مردم در یزد را جمع آوری می کنند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: پایگاه های نیکوکاری در سراسر استان یزد مستقر هستند و هدایا و کمکهای نقدی مردم را جمع آوری می کنند.
وی افزود: امسال بیشتر پایگاهها در مدارس و مساجد استان مستقر شده و تعداد کمتری از پایگاه در سطح خیابانها و میادین مستقر شده اند.
نصیری با اشاره به روند توزیع کمکهای جمع آوری شده در مدارس و مساجد عنوان کرد: در مدارس کمکهای جمع آوری شده توسط مدیران مدارس با حفظ کرامت افراد بین دانش آموزان بی بضاعت همان مدرسه توزیع می شود.
وی خاطرنشان کرد: در مساجد نیز این اقدام توسط ائمه جماعت در محله استقرار مساجد انجام می شود.
نصیری با بیان اینکه تعداد 200 پایگاه در مساجد استان یزد ایجاد شده است، اظهار داشت: امسال برای دومین بار جشن نیکوکاری در کانون مساجد برگزار می شود که 140 مسجد در شهرستان های استان و شش مسجد در سطح شهرستان یزد برگزار کننده این جشن هستند.
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