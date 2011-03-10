  1. استانها
  2. یزد
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

2500 پایگاه نیکوکاری هدایای مردم در یزد را جمع آوری می کنند

2500 پایگاه نیکوکاری هدایای مردم در یزد را جمع آوری می کنند

یزد - خبرگزاری مهر: از ساعات اولیه صبح امروز دو هزار و 500 پایگاه نیکوکاری کار خود را آغاز کردند و هدایای مردم خیر و نوعدوست استان یزد به محرومان را جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: پایگاه های نیکوکاری در سراسر استان یزد مستقر هستند و هدایا و کمکهای نقدی مردم را جمع آوری می کنند.

وی افزود: امسال بیشتر پایگاهها در مدارس و مساجد استان مستقر شده و تعداد کمتری از پایگاه در سطح خیابانها و میادین مستقر شده اند.
 
نصیری با اشاره به روند توزیع کمکهای جمع ‌آوری شده در مدارس و مساجد عنوان کرد: در مدارس کمکهای جمع ‌آوری شده توسط مدیران مدارس با حفظ کرامت افراد بین دانش ‌آموزان بی ‌بضاعت همان مدرسه توزیع می ‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در مساجد نیز این اقدام توسط ائمه جماعت در محله استقرار مساجد انجام می شود.
 
نصیری با بیان اینکه تعداد 200 پایگاه در مساجد استان یزد ایجاد شده است، اظهار داشت: امسال برای دومین بار جشن نیکوکاری در کانون مساجد برگزار می‌‌ شود که 140 مسجد در شهرستان‌ های استان و شش مسجد در سطح شهرستان یزد برگزار کننده این جشن هستند.
کد مطلب 1271525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها