عابربانکهای بی پول و سرگردانی مردم کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند که استان کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک در کشور معرفی شده است و در این زمینه نیز صحبتهای فراوانی از سوی مسئولان انجام شد و برخی سیستمهای دولت الکترونیک نیز در کرمان راه اندازی شد اما متاسفانه طی روزهای اخیر با افزایش حجم مراجعه مردم به عابر بانکها و دستگاههای خرید الکترونیک مغازه ها این سیستمها با مشکلات فراوانی مواجه شده اند.

کمبود پول، خارج بودن دستگاهها از شبکه و وجود صفهای طولانی این روزها شاخصه اصلی عابر بانکهای کرمان است از سوی دیگر خارج شدن سیستمهای بانکی نیز از شبکه موجب بروز صفهای طولانی در برخی مواقع در گیشه بانکها نیز می شود.

این درحالی است که بدلیل واریز الکترونیکی یارانه نقدی نیز در حالت عادی مراجعه به عابر بانکها افزایش یافته است.

از سوی دیگر لزوم پرداخت فیشهای آب، برق و تلفن و گاز توسط عابربانکها و عدم پذیرش این فیشها در بادجه های بانکی نیز موجب مراجعه بالای مردم به عابر بانکها شده است.

وجود صفهای طولانی و درنهایت قطعی مکرر سیستمها در حالی طی هفته گذشته مردم کرمان را سرگردان عابربانکها کرده است که دستگاههای دریافت الکترونیکی وجه از کارتهای عضو شتاب نیز با اختلال مواجه هستند و مردم در مغازه ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش روز افزون تقاضای پول نقد و از سوی دیگر نبود زیر ساختهای لازم و یا اختلال در سیستمها این نگرانی را به وجود اورده است که این روند تبادل پول را هر روز با موانع بیشتری مواجه کند.

یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از صبح امروز برای انتقال وجه به حساب فرزندم در شهرستان به پنج عابر بانک مراجعه کرده ام که متاسفانه تاکنون امکان انتقال وجه برایم مهیا نشده است.

محمد زراعتی گفت: بادجه بانکها نیز بسیار شلوغ است و در بسیاری موارد متصدیان بدلیل شلوغی انتقال وجه را انجام نمی دهند و خواستار مراجعه به عابر بانک هستند.

شهروند دیگری به خبرنگار مهر در کرمان گفت: از صبح برای انجام کارهای اداری از منزل خارج شده ام اما برای گرفتن ده هزار تومان چندین عابر بانک را رفته ام.

زهرا شیرازی افزود: صفهای بانکها بسیار شلوغ است و کارتهای بانکی با وجود پوشش سیستم شتاب در عابربانکهای بانهای عامل دیگر نمی توانند با مراکز بانک عامل ارتباط برقرار کنند.

وی گفت: در این روزها مردم برای اتمام کارهای روزمره برنامه ریزی فشرده دارند اما متاسفانه وقت اکثر مردم بیهوده در عابر بانکها هدر می رود.

نادر افشار مغازه دار کرمانی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: با وجود کارتهای عضو شتاب بسیاری از مردم برای خرید های نوروز از این کارتها استفاده می کنند و بی خبر از قطع بودن سیستمها بعد از اتمام خرید با مشکل پرداخت وجه رو برو می شوند.

وی ادامه داد: از صبح امروز بیشتر موارد استفاده از کارتهای شتاب دچار اختلال شد و مردم نیز مجبور می شوند اجناس خود را در مغازه بگذارند و به دنبال پول نقد بروند.

این مغازه دار گفت: بروز این اختلالات مشکلاتی را طی روزهای اخیر ایجاد کرده است.

از سوی دیگر سرعت پائین اینترنت مشکل دیگر سیستم دولت الکترونیک در کرمان است.

با آغاز ثبت نام مجدد شماره حساب یارانه ها در طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین برگزاری آخرین روزهای حذف و اضافه دانشگاهها متقاضیان استفاده از اینترنت نیز با موانعی در انجام کارهای خود مواجه هستند.

هر چند کاهش شدید سرعت اینترنت در کرمان سابقه طولانی دارد و به ماههای ابتدایی سال جاری مربوط می شود اما از سوی دیگر قولهای مسئولان مخابرات کرمان برای رفع کاهش سرعت اینترنت نیز همچنان ادامه یافته است.

درحالیکه مسئولان هر ماه از برطرف شدن اختلالات اینترنتی در ماه بعد خبر می دهند اما افزایش چشمگیر کاربران اینترنتی از یک سود و کمبود دامنه اینترنت استان کرمان بر این مشکلات افزوده است.