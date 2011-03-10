استیضاح وزیر نیرو رای نیاورد/ مغایرت 36 مصوبه دولت با قوانین جاری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در هفته ای که گذشت اتفاقات مختلفی در عرصه داخلی کشور بوقوع پیوست که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

رهبر معظم انقلاب: دولت و مجلس مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند

در هفته ای که گذشت حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مسئولان بخشهای مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه ریزیها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و فرمودند: این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگل ها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.

همچنین همزمان با هفته منابع طبیعی، امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی احداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محل سابق پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران، رسماً آغاز شد.

تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله حسن امامی

در این هفته آیت‌الله حاج‌آقا حسن امامی از مدرسان حوزه علمیه اصفهان دار فانی را وداع گفت و برخی از مسئولان فقدان این عالم ربانی را به بیت ایشان تسلیت گفتند ضمن اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم در پیامی، درگذشت مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا حسن امامی را به مردم اصفهان، حوزه‌ علمیه و علمای اعلام و به خاندان آن مرحوم تسلیت گفتند.



در هفته ای که سپری کردیم همایش گرامیداشت یکصدمین سالگرد تولد آیت الله طالقانی برگزار شد که در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس از کتاب تفسیر و تمبر منقش به تصویر آیت الله طالقانی رونمایی کرد. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با تمجید از اقدام ستاد نکوداشت آیت‌الله طالقانی تاکید کردند: آقای طالقانی را با همه‌ ابعاد معرفی کنید، ایشان صرفِ یک روشنفکر مذهبی نیست، همچنانی که صرفِ یک پیشنماز مسجد هدایت نیست، همچنانی که صرفِ یک مبارز نیست، یعنی مجموعه این خصوصیات را در ایشان معرفی کنید.

احمدی نژاد: حیف است آقای نامجو در دولت نباشد

در هفته ای که پشت سر گذاشتیم مجید نامجو در مجلس استیضاح شد در این رابطه رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر نیرو در مجلس خطاب به نمایندگان گفت: حیف است که آقای نامجو که فردی پاک و مومن است رای نیاورد و شما لطف کنید و ما نیز پای تمام تعهدات خود هستیم. ظاهرا حضور احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر نیرو بسیار تاثیرگذار بود بطوریکه این استیضاح رای نیاورد.



رئیس جمهور این هفته به شیراز رفت



رئیس جمهوری اسلامی ایران این هفته برای شرکت در جشنواره صنعت و معدن و همچنین افتتاح چندین پروژه صنعتی به شیراز رفت. وی در یکی از سخنرانیهای خود در شیراز از استان فارس به عنوان یکی از کانونهای اصلی محرک و پیشگام ملت ایران برای ساختن الگوی مناسب یاد کرد.

احمدی نژاد: نگران "حادثه بزرگ" در تهران هستم



در این هفته رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری که با حضور قالیباف شهردار تهران برگزار شد با اعلام اینکه نگران حادثه بزرگی در تهران هستم که همه صاحبنظران معتقدند اتفاق خواهد افتاد گفت: دعا می‌کنم این اتفاق نیفتد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت به همراه شهرداری نخواهند توانست آن را جمع کنند زیرا هیچ دسترسی وجود ندارد. گفتنی است همزمان با این مراسم 2 هزار هکتار درختکاری پیرامون شهر تهران افتتاح شد.

ایران و هند از نقش برجسته‌ای در مناسبات جهانی برخوردارند



رئیس‌جمهور این هفته در دیدار مشاور امنیت ملی هند روابط ایران و هند را تاریخی و پایدار دانست و گفت: ایران و هند به واسطه برخورداری از دیدگاه انسانی نسبت به مناسبات بین‌المللی باید تلاش کنند که نظام آینده جهان به گونه‌ای شکل بگیرد که در آن عدالت و دوستی حاکم باشد.



احمدی نژاد امروز(پنج شنبه) به قم رفت



رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری یکروزه به منظور سخنرانی در کنگره بین المللی بزرگداشت حضرت آیت الله مرعشی نجفی امروز به قم رفت.

ترکیب جدید اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت تعیین شد



هیئت دولت این هفته موادی از آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت را اصلاح کرد.

دریادار سیاری: به دنبال تقویت توان دفاعی خود در منطقه هستیم



فرمانده نیروی دریایی ارتش در هفته ای که گذشت در نشست خبری با تشریح جزئیات حرکت ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای مدیترانه، گفت: ما به دنبال تقویت توان دفاعی خود در منطقه هستیم. وی با اعلام اینکه ناوگروه های ما به هشدارهای رژیم صهیونیستی در طول مسیر توجه نکردند، گفت: قرار است در آینده نزدیک ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بندر عمان و جیبوتی بازدید کند.



طی 36نامه به رئیس‌‌جمهور؛ لاریجانی مغایرت 36 مصوبه دولت با قوانین جاری کشور را اعلام کرد



رئیس مجلس شورای اسلامی در این هفته با استناد به آرای مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 36 مصوبه دولت را خلاف قوانین جاری کشور اعلام کرد. وی با ارسال 36 نامه جداگانه مغایرت 36 مصوبه از مصوبات هیئت دولت را با قوانین جاری کشور به اطلاع رئیس جمهور رسانده است.

سردار جلالی : تهدیدات را برای اولین بار آنالیز و تبدیل به فرمول‌های مهندسی کردیم



رئیس سازمان پدافند غیرعامل در هفته ای که گذشت در نشست خبری با بیان اینکه به هیچ پروتکلی در حوزه امنیت و دفاع نمی‌توانیم متکی باشیم، گفت: برای اولین بار در کشور توانسته‌ایم تهدیدات را آنالیز و تبدیل به فرمول‌های مهندسی کنیم و همچنین توان مهندسی معکوس تهدیدات را کسب کرده‌ایم.



سرلشگر فیروزآبادی: دخالت آمریکا در لیبی اشتباه بزرگی است



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این هفته در حاشیه همایش نماز نیروهای مسلح، دخالت نظامی آمریکا در لیبی را اشتباه بزرگی دانست و گفت: شاید تنها کاری که امریکایی‌ها بتوانند در لیبی بکنند تعیین مناطق ممنوعه برای پرواز هواپیماها و بالگردهای قذافی باشد و یا اینکه بخواهند محل سکونت قذافی را بمباران کنند که البته احتمالا قذافی در کاخ خود حضور ندارد و این اقدامات بی فایده است.





افزایش سرعت استقرار توپخانه با تولید اولین توپ 155م.م خودکششی چرخدار



در این هفته با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نخستین توپ هویتزر 155 م.م خودکششی چرخدار در سازمان صنایع دفاع رونمایی شد.



سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت تحویل نیروی دریایی سپاه شد



همچنین سومین شناور تندرو آلومینیومی کروبوت که توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته شده است، این هفته در مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه و مسئولان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل گردید.

سردار فضلی : کاروانهای راهیان نور به خلیج فارس اعزام می شوند



فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نوردر هفته ای که گذشت در نشست خبری با اعلام اینکه به زودی اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی واقع در خلیج فارس را خواهیم داشت، به تشریح جزئیات عملکرد این قرارگاه جهت اعزام کاروان های راهیان نور به سرزمین های دوران دفاع مقدس پرداخت.

شمخانی: دشمن به اندازه قدرتی که دارد آسیب پذیر است



رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در هفته ای که سپری کردیم در همایش تخصصی نیروی هوایی با بیان اینکه دشمن به اندازه قدرتی که دارد آسیب پذیر است، بر لزوم طراحی نرم افزاری تحت عنوان حفاظت، فریب و غافلگیری برای کاهش آسیب پذیری و ارتقای توان پاسخگویی به دشمن تاکیدکرد.

امیر شاه صفی : برد بمبهای نقطه زن قاصد به 100 کیلومتر خواهد رسید



فرمانده نیروی هوایی با اعلام اینکه برد بمبهای نقطه زن قاصد به 100 کیلومتر خواهد رسید گفت: نمونه یک ششم هواپیماهای رادارگریز سفره ماهی که همه تستهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است را ساخته ایم و در آینده ای نزدیک این هواپیما را در ابعاد بزرگتر خواهیم ساخت.



وی با بیان اینکه هم اکنون نیروی هوایی ارتش پهپادهای رزمی و شناسایی را در مقیاس بالا دراختیار دارد، گفت: در آینده هم این نیرو با کمک بخش صنایع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جت های آموزشی پیشرفته تری را تولید خواهد کرد

سرلشکر جعفری: حضور در عرصه سازندگی بستر عمق‌بخشی به اهداف انقلاب اسلامی است



فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشتمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه فلسفه وجودی سپاه برای نگهداری از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن است و یکی از بسترهایی که برای عمق بخشی به اهداف انقلاب اسلامی و صدور این انقلاب و ارزش‌های آن لازم است، حضور در فعالیت‌های سازندگی است، گفت: در این بستر بهترین پیام‌ها را می‌توان به دنیا صادر نمود و این رسالت اصلی سپاه پاسداران است.

