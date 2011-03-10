کرمانشاه به مدیران توانمند و جسور نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه که با حضور مدیران و مسئولین استان در استانداری برگزار شد، ضمن ابراز گلایه مندی از عملکرد برخی از مدیران استانی، اظهار داشت: متاسفانه در کرمانشاه هستند مدیرانی که از مدیریت تنها ژست گرفتن آن را یاد گرفته اند ولی در عمل هیچ بویی از این کار نبرده اند.

وی در انتقاد از کم کاری و اهمال برخی مدیران استانی گفت: متاسفانه برخی افراد که هیچ سابقه خوب و مشخصی در امور مدیریتی ندارند تنها با قدرت لابیگری توانسته اند امروز بر مسند مدیریت برخی ادارات تکیه بزنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه با داشتن ظرفیتهای بسیار به مدیران توانمند و جسور نیاز دارد، تصریح کرد: امروز دیگر نمی توان تنها با ژست گرفتن کار انجام داد و مطمئناً استانداری با اینگونه افراد بشدت برخورد خواهد کرد.

مدیران ضعیف استان کرمانشاه معرفی می شوند

هاشمی با اعلام اینکه دیگر نمی تواند ضعف برخی مدیران استان را تحمل کند، یادآور شد: دستگاه هایی که خود می دانند ضعیف عمل کرده و از مدیریت قوی برخوردار نیستند باید جوابگو بوده و هرچه سریعتر نسبت به اصلاح امور خود اقدام کنند، پیش از آنکه رسماً نام آنها برده شود.

استاندارکرمانشاه ادامه داد: همانگونه که استانداری مدیران قوی و کارآمد را تشویق می کند، سیاست تنبیهی را نیز اعمال کرده و مدیرانی را که ضعیف عمل کنند از این به بعد جریمه و تنبیه خواهند شد.

هاشمی با بیان اینکه کرمانشاه با داشتن پتانسیل های موجود از توانمندی های بسیاری برخوردار است که باید بتوان آنها را شکوفا کرد، خطاب به مدیران و مسئولین استانی گفت: امروز همه موظف به خدمت رسانی شایسته به مردم هستیم چرا که سالهای بعد ممکن است نام های ما از اذهان پاک شود ولی در نهایت آنچه که مردم هیچگاه فراموش نخواهد کرد خدمات و اقداماتی است که برای پیشرفت استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: امروز مردم استان مردمی با فهم و شعور هستند و به راحتی می توانند تشخیص دهند که چه مدیرانی قصد خدمت شایسته را دارند و چه افرادی نیز تنها با شعار دادن می خواهد کار و خدمت انجام دهند.

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در کرمانشاه صورت گرفت به ثمر نشاندن مسکن مهر بود که در پرتو این پروژه عظیم افراد بسیاری صاحب مسکن و سرپناه شدند و به این طریق توانستیم امید به زندگی را در بین مردم افزایش دهیم.

60 هزار سهمیه مسکن مهر برای استان کرمانشاه اخذ شده است

وی یادآور شد: در حالیکه در سالهای پیش شاید برای احداث حتی هزار واحد مسکن مهر دغدغه های زیادی وجود داشت و مسئولین وقت، زیاد تمایلی به اجرای این پروژه نداشتند اما امروز شاهدیم سهمیه 60 هزار مسکن مهر را اخذ و عملیات اجرایی بسیاری از آنها آغاز شده است و بزودی به مردم تحویل داده خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود احداث باغات آبی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کرمانشاه به خاطر آب و خاک مناسب باید به سمت احداث 20 هزار هکتار باغ رفته و از این نظر جزو استانهای نمونه کشور باشد.

هاشمی همچنین با تاکید براینکه اراضی زراعی نباید به باغ تبدیل شوند و به همان حالت مزروعی خود باقی بمانند خواستار شناسنامه دار شدن باغات استان برای جلوگیری از تخریب آن ها شد.

استاندار کرمانشاه همچنین در این جلسه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه را موظف کرد تا یک درصد از بودجه سالانه خود را به تربیت بدنی اختصاص دهد تا این اداره کل نیز با هماهنگی و نظارت استانداری آن را صرف امور ورزشی کند.

خریداری 10 عدد جت اسکی برای تفریح مردم در سدهای استان از دیگر دستورات استاندار به شرکت آب منطقه ای کرمانشاه بود.