به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در خصوص اقدامات دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در سال گذشته گفت: سال گذشته ما دبیرخانه را به صورت تشکیلاتی تشکیل دادیم، معاونتها تشکیل شد و چارت وظایف تدوین گشت و این منجر به توسعه 80 درصدی کانونهای استان و راه اندازی فعالیتهای قوی آموزشی و فرهنگی در آنها شد.
وی همچنین به کارهای صورت گرفته از سوی این دبیرخانه در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری تعداد کانونهای مساجد استان در بخش برادران توسعه 25درصدی و در بخش خواهران رشد 750درصدی داشته است.
در حال حاضر 85 کانون مساجد در بخش خواهران استان وجود دارد
روحانی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد کانونهای خواهران 10 کانون و از ابتدای امسال تا کنون این رقم به عدد 85 رسیده است، ابراز داشت: همچنین امسال به دلیل اینکه در بخش آموزش قوی بودیم، بحث پژوهش را قوی کردیم و چون در فعالیتهای فرهنگی در جایگاه قابل قبولی قرار داشتیم بخش هنری را ارتقا دادیم تا در همه زمینهها به رشد مناسبی دست یابیم.
وی اضافه کرد: برون سپاری فعالیتها از دبیرخانه به کانونهای فرهنگی هنری مساجد، توجه ویژه به کار فرهنگی در بخشهای استان، سعی در تغییر نگاه مسئولین کانونها به منظور ارتقای سطح کانونها، تغییر معیارها و طرحها و... از جمله فعالیتهای دبیرخانه در سال جاری بوده است.
مسئول دبیرخانه فرهنگی هنری مساجد استان قم در ادامه در خصوص برنامههای دبیرخانه در سال آینده گفت: در سال آینده تصمیم بر این است تا کانونهای فرهنگی را تشکیلاتی کنیم تا علاوه بر مسئول، کانونها دارای معاون نیز باشند، برگزاری دورههای آموزشی برای مسئولین کانونها به منظور کیفی کردن بیشتر کار، برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه و اینکه دبیرخانه تنها نظارت بر امور را بر عهده داشته باشد که این باعث قوت کار کانونها خواهد شد از جمله بخشی از اولویتها در سال آینده است.
سرمایه گذاری در بخش کانونهای خواهران بیشتر شود
روحانی در ادامه تأکید کرد: باید برای فعالیت کانونهای خواهران اقدامات بیشتری صورت گیرد و سرمایه گذاری بیشتری شود چرا که خواهران محور فعالیتهای زیادی در جامعه هستند و میتوانند بخش زیادی از فعالیتهای فرهنگی را به خانوادهها منتقل کنند همچنین باید به جوانان مسجدی اعتماد بیشتری شود و حمایتها در مورد آنها افزایش یابد.
کانونهای فرهنگی مساجد باید تشکیلاتی شود
وی با اشاره به انجام دادن کارها به صورت تشکیلاتی اظهار داشت: مسئولین کانونها باید کار و برنامههای قوی داشته باشند و منتظر دبیرخانه نمانند و ائمه جماعات برای اینکه مسئولین کانونهای مساجد کار بهتری ارائه دهند و کادر قوی تری داشته باشند اقدام کنند.
مسئول دبیرخانه فرهنگی هنری مساجد استان قم با بیان اینکه به بهانه نبود بودجه نباید کار فرهنگی را تعطیل کرد، ابراز داشت: مسئولین کانونها هم نباید تنها منتظر بودجه و حمایت باشند تا کار فرهنگی را شروع کنند بلکه باید در زمان نبودن اعتبار نیز نسبت به انجام کارهای فرهنگی که هزینه مالی چندانی نیاز ندارند اقدام نمایند.
قم نیازمند مجتمع فرهنگی است
وی در پایان خاطرنشان کرد: احداث مجتمع فرهنگی، مکان مشخص و مستقر برای دبیرخانه، تجهیز کانونهای فرهنگی هنری و... نیز از دیگر نیازمندیهای استان است.
بر پایه این گزارش در پایان این همایش از جمعی از فعالان فرهنگی و مسئولین مسجد محور استان با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم از وجود 85 کانون فرهنگی مساجد در بخش خواهران استان خبر داد و گفت: امسال در این بخش رشد 750 درصدی داشتهایم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در خصوص اقدامات دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در سال گذشته گفت: سال گذشته ما دبیرخانه را به صورت تشکیلاتی تشکیل دادیم، معاونتها تشکیل شد و چارت وظایف تدوین گشت و این منجر به توسعه 80 درصدی کانونهای استان و راه اندازی فعالیتهای قوی آموزشی و فرهنگی در آنها شد.
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