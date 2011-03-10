70 درصد کودکان استثنایی بوشهر از تحصیل محرومند

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان ، معصومه حمایتی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه شبانکاره اظهار داشت: از این تعداد کودک معلول در استان بوشهر تنها یک هزار و 300 نفر از آنها جذب مدارس استثنایی شده اند .

وی با تاکید برهمکاری خانواده ها در جهت جذب کودکان کم توان ذهنی در مدارس استان، اظهار داشت: خانواده ها کودکان خود را به مدارس بفرستند چراکه شاید کودکان معلول علیرغم اینکه محدودیتهایی دارند اما از ذهنی و فکری خلاق برخوردارند.

حمایتی، بهینه سازی نشدن ساختمان مدارس استثنایی و امکانات عمومی را از جمله مشکلات این مدارس عنوان کرد و گفت: مدارس ما اغلب نوساز هستند ولی این مدارس متناسب با نیاز دانش آموزان استثنایی ساخته نشده اند .