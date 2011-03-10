70 درصد کودکان استثنایی بوشهر از تحصیل محرومند

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان ، معصومه حمایتی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه شبانکاره اظهار داشت: از این تعداد کودک معلول در استان بوشهر تنها یک هزار و 300 نفر از آنها جذب مدارس استثنایی شده اند.
وی با تاکید برهمکاری خانواده ها در جهت جذب کودکان کم توان ذهنی در مدارس استان، اظهار داشت: خانواده ها کودکان خود را به مدارس بفرستند چراکه شاید کودکان معلول علیرغم اینکه محدودیتهایی دارند اما از ذهنی و فکری خلاق برخوردارند.
حمایتی، بهینه سازی نشدن ساختمان مدارس استثنایی و امکانات عمومی را از جمله مشکلات این مدارس عنوان کرد و گفت: مدارس ما اغلب نوساز هستند ولی این مدارس متناسب با نیاز دانش آموزان استثنایی ساخته نشده اند.
وی اضافه کرد: برنامه های جدید ما برای نوسازی مدارس این است که مدارس با استانداردهای تعیین شده ساخت شود زیرا دانش آموزان معلول نیاز به آموزش و توانبخشی دارند و فضای آموزشی آنها باید متناسب با شرایطشان باشد و باید در مدارس آنها کلینیک توانبخشی نیز داشته باشیم.
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