گل گهر سیرجان و گسترش فولاد پیروز شدند/ توقف ایرانجوان برابر شیرین فراز

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور - جام آزادگان - عصر امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار از گروه های دوگانه آغاز شد که طی آن گل گهر برابر پیام به پیروزی رسید، گسترش فولاد برابر صنعت ساری به برتری رسید و ایرانجوان برابر شیرین فراز متوقف شد. نتایج این بازیها را در زیر می خوانید:

* پیام مشهد صفر - گل گهر سیرجان 2

گل ها: مسلم فیروزآبادی(43 و 72)

* گسترش فولاد تبریز 3 - صنعت ساری یک

گل ها: عرفان اولروم(5 و 46) و علی مولایی(55) برای گسترش - پیمان سیفی(10) برای صنعت ساری

* ایرانجوان بوشهر 2 - شیرین فرازکرمانشاه 2

گل ها: رضانظرزاده(40) و مهدی سیفی(68) برای ایرانجوان - باقر زعفرانی(73) و علی حدادی(74) برای شیرین فراز

برنامه دیدارهای گروه الف این رقابتها که روز جمعه برگزار می شود به شرح زیر است:

جمعه 20/12/89

* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

* ماشین سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز

* مس رفسنجان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

* اتکا گلستان - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* همیاری اراک - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* کاوه تهران - مقاومت سپاسی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهر قدس تهران

برنامه رقابتهای روز جمعه گروه ب رقابتهای لیگ دسته اول نیز به شرح زیر است:

جمعه 20/12/89

* سپیدرود رشت - فولاد یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* پیام فارس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* ابومسلم مشهد - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* داماش دورود - مس سرچشمه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود