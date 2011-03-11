ارغوان بر صفحه تلویزیون مردم استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین این برنامه شامل بخش‌های مختلفی همچون سفر به شهرها و روستاهای استان قزوین به پیشنهاد مخاطبان، اجرای موسیقی، مسابقه، دوربین مخفی، شعرخوانی، معرفی مفاخر قزوین و تهیه گزارش‌های شاد و نیز معرفی مشاغلی است که در ایام نوروز به مسافران خدمات ارائه می‌کنند.

برنامه تلویزیونی ارغوان در مدت 60 دقیقه تهیه می شود که در شب تحویل سال نو به صورت زنده و در سایر شب‌ها به صورت تولیدی از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه و پخش خواهد شد.

برنامه تلویزیونی ارغوان از 27 اسفند ماه 89 آغاز می‌شود وتا 13 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

تهیه کننده و طراح این برنامه تلویزیونی نبی‌اله نظری و کارگردان آن اصغرخان محمدی است و کار تصویربرداری این مجموعه را مجید حدادی، مهدی ترکان، عبدالحسین طایفه و حامد نوری برعهده دارند.

همچنین نورپردازان برنامه مجید حدادی و مهدی ترکان، صدابردار: سعید کرباسی، نویسنده: حمیده وحیدی است و اجرای این مجموعه را سید محمد بهرامی، غلامحسین لطفی، منوچهر آذری، مرتضی حسینی و پیام ابراهیم‌ پور برعهده خواهند داشت.

گزارشگری برنامه ارغوان را نیز مرتضی رحمانی، شهرام کوچک‌ علی و خانم منیره اسماعیلی و تدوین آن را مهناز کاشی‌ها

انجام خواهد داد.

نوروز 90 شکوفه‌های بهار میهمان خانه‌های مردم قزوین است

شکوفه‌های بهار عنوان برنامه‌ای رادیویی است که نوروز 90 صبح و عصر میهمان خانه‌های مردم خواهد بود.

ویژه‌ برنامه شکوفه‌های بهار با هدف پر کردن ساعات نوروز صبح و عصر با بخش‌های متنوعی همچون گزارش، ارتباط تلفنی، گفتگوی تلفنی، گفتگوی کارشناسی، بسته‌ صوتی آنونس، بسته صوتی مرور اخبار، موسیقی با کلام و بی کلام و قرآن، اذان، دعا ساعات نوروز را برای مردم استان پر خواهد کرد.

این برنامه رویکردی ارشادی، اطلاع‌ رسانی و تفریحی، سرگرمی دارد که از 29 اسفند ماه امسال تا 13 فروردین ماه سال 90 از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.

عوامل برنامه عبارتند از: گروه تهیه ‌کنندگان: اکرم‌السادات میری، ابراهیم طاهری‌ کیا، منیره اسماعیلی و کوروش دهخدانیا،

گزارشگران: مجید برجی، رامتین چیت ‌سازان، زهرا شعبان کلیشمی، منیره اسماعیلی، افسر نوروزی، منیر رجبی، فاطمه غیاثوند و مرتضی نوری‌زاده، گویندگان: بیژن گورانی، سیدحسین بی‌نیاز، ناصر لامعی، رامتین چیت ‌سازان، سیدعلی سیدعلوی، شهناز خواجه ‌وند، آمنه پاکدامن، زهره تقی‌پور، سیده زهره فخار، معصومه صادقی و مهشید حسنی، نویسندگان: شیما تقیان پور، زهره تقی‌پور، اکرم السادات میری، سودابه خلخالی، فرشته یارقلی و کوروش دهخدانیا، دستیاران تهیه ‌کنندگان: سعید دلاوری، علی جباری‌فرد و طیبه میرزا سلطانی، هماهنگی: نسرین رضایی و کامران خدابنده، ارتباطات: طیبه میرزا سلطانی، فروزان نجاری و سیما لشگری، ادیتور: سعید دلاوری، صدابرداران: کامران خدابنده، حسن چگینی، اصغر خدابنده، علیرضا خدابنده‌لو، حسن نوری و سعید بخشی.

آئین‌های بومی در رادیو قزوین

آئین‌های بومی نوروز 90 فضای شاد و مفرحی را در رادیو قزوین برای مردم این استان فراهم می‌کند.

در این برنامه آداب و رسوم مردم قزوین و مناطق این استان در فصل بهار و دید و بازدیدهای نوروزی برای شنوندگان تشریح و تبیین می ‌شود.

آئین پنجاه بدر یک نمونه از آئین‌های بومی منحصر به فرد استان قزوین است که در فهرست و آثار ملی به عنوان میراث معنوی ثبت شده است.

مراسم پنجاه بدر در روز 19 اردیبهشت در قالب آئینی نیایشی برای طلب باران در مصلای شهر قزوین برگزار می‌شود که در این روز خانواده‌ها با حضور در مصلای شهر، توزیع نذورات، نیایش و دعا از درگاه خداوند‌ منان نزول نعمت‌های آسمانی را طلب می‌کنند.