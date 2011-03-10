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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

برای اولین بار صورت گرفت؛

نصب"دوربین عنکبوتی"در ورزشگاه آزادی/ تماشای فوتبال با تکنولوژی جدید

نصب"دوربین عنکبوتی"در ورزشگاه آزادی/ تماشای فوتبال با تکنولوژی جدید

اولین دوربین متحرک فوتبال ایران(دوربین عنکبوتی) قرار است در ورزشگاه آزادی نصب شود و دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس برابر حریفان را به طور آزمایشی به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل نصب و راه اندازی این دوربین که از مجهزترین دوربین های متحرک (Spider Camera) در دنیا است ، به اتمام رسیده و در مسابقه امروز عصر که بین تیمهای سایپا البرز و استقلال تهران برگزار خواهد شد بطور آزمایشی مورد بهره برداری می گیرد.

این پروژه که در واقع اولین پروژه Spider Camera در کشور است ساعت 9 صبح فردا جمعه طی مراسمی با حضور ضرغامی رئیس سازمان صداو سیما، سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور و جمعی از مدیران و معاونین سازمان صدا و سیما و سازمان تربیت بدنی رسماً افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 1271547

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