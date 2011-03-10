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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

لاریجانی:

معادلات قدرت در منطقه به سود نیروهای مقاومت درحال تغییر است

معادلات قدرت در منطقه به سود نیروهای مقاومت درحال تغییر است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر سوریه، شرابط جدید منطقه را فرصت مناسبی برای کشورهای خط مقاومت و پایداری در مقابل صهیونیست‌ها و حامیان بین‌الملل شان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار به اهمیت راهبردی همکاری‌های چهارجانبه ایران- سوریه- ترکیه و عراق اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این همکاری‌های 4 جانبه می‌تواند جایگزین مناسبی برای شرایط منطقه باشد.

علی لاریجانی قدرت‌های خارجی را متهم به فرصت طلبی از شرایط کنونی منطقه کرد و گفت: هشیاری ملتهای منطقه مانع موفقیت توطئه‌های قدرت‌های بین‌المللی برای بازیابی سلطه خود به منطقه خواهد بود.

وی حوادث کنونی منطقه را ناشی از فساد و وابستگی خارجی حکومت‌ها و دیکتاتوری خواند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های دو کشور در تمامی حوزه ها گفت: باید فضاها و عرصه‌های جدیدی برای تحکیم و تقویت همکار‌ی‌های فیمابین به ویژه مناسبات اقتصادی تعریف کرد.

 وی بر حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از توسعه و گسترش پیوندهای برادرانه دو کشور در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد.

براساس این گزارش، ناجی عطری نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفتارها و مذاکرات خود را با مقامات کشورمان بسیار مفید و سازنده خواند و افزود: روابط ایرانی و سوریه مناسباتی ممتاز و نمونه می‌باشد که با سایر مراودات سنتی حاکم بر روابط کشورها متفاوت است.

وی با بیان اینکه اقتدار وتوانمندی هر یک از دو کشور ایران و سوریه به نفع دیگری است، افزود:‌ هر دو کشور دشمنی مشترک دارند و در یک خط در مقابل استکبار جهانی و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند.

وی چشم انداز همکاری‌های فیمابین را در تمامی عرصه‌ها بسیار روشن دانست.

نخست وزیر سوریه با اشاره به تحولات کنونی منطقه جبهه مقاومت را برنده و پیروز این تحولات دانست و افزود: قدرت‌های بین‌المللی در شرایط کنونی سعی می‌کنند با موج سواری حرکت‌های انقلابی مردم منطقه را به نفع خود خاتمه دهند.وی تصریح کرد:‌ آمریکا سیاست نفاق و دورویی در مقابل تحولات منطقه را در پیش گرفته است.

نخست وزیر سوریه و رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار پیرامون آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع مصر، خاورمیانه عربی گفتگو و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1271549

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