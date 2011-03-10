معادلات قدرت در منطقه به سود نیروهای مقاومت درحال تغییر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار به اهمیت راهبردی همکاریهای چهارجانبه ایران- سوریه- ترکیه و عراق اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این همکاریهای 4 جانبه میتواند جایگزین مناسبی برای شرایط منطقه باشد.
علی لاریجانی قدرتهای خارجی را متهم به فرصت طلبی از شرایط کنونی منطقه کرد و گفت: هشیاری ملتهای منطقه مانع موفقیت توطئههای قدرتهای بینالمللی برای بازیابی سلطه خود به منطقه خواهد بود.
وی حوادث کنونی منطقه را ناشی از فساد و وابستگی خارجی حکومتها و دیکتاتوری خواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاریهای دو کشور در تمامی حوزه ها گفت: باید فضاها و عرصههای جدیدی برای تحکیم و تقویت همکاریهای فیمابین به ویژه مناسبات اقتصادی تعریف کرد.
وی بر حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از توسعه و گسترش پیوندهای برادرانه دو کشور در تمامی زمینهها تاکید کرد.
براساس این گزارش، ناجی عطری نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفتارها و مذاکرات خود را با مقامات کشورمان بسیار مفید و سازنده خواند و افزود: روابط ایرانی و سوریه مناسباتی ممتاز و نمونه میباشد که با سایر مراودات سنتی حاکم بر روابط کشورها متفاوت است.
وی با بیان اینکه اقتدار وتوانمندی هر یک از دو کشور ایران و سوریه به نفع دیگری است، افزود: هر دو کشور دشمنی مشترک دارند و در یک خط در مقابل استکبار جهانی و صهیونیستها مبارزه میکنند.
وی چشم انداز همکاریهای فیمابین را در تمامی عرصهها بسیار روشن دانست.
نخست وزیر سوریه با اشاره به تحولات کنونی منطقه جبهه مقاومت را برنده و پیروز این تحولات دانست و افزود: قدرتهای بینالمللی در شرایط کنونی سعی میکنند با موج سواری حرکتهای انقلابی مردم منطقه را به نفع خود خاتمه دهند.وی تصریح کرد: آمریکا سیاست نفاق و دورویی در مقابل تحولات منطقه را در پیش گرفته است.
نخست وزیر سوریه و رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار پیرامون آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع مصر، خاورمیانه عربی گفتگو و تبادل نظر کردند.
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