پتانسیل تاکسیرانی کرمان بالاتر از وضعیت موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سعیدی عصر پنجشنبه در بازدید از ایستگاههای تاکسی کرمان با اشاره به نقش موثر تاکسیرانی در جلب رضایت شهروندان گفت: پتانسیل تاکسیرانی در شهر کرمان بالاتر از وضعیت موجود است که برای رسیدن به آن تلاش می کنیم.

وی گفت: با توجه به وسعت شهر کرمان و نیاز زیاد شهروندان عملکرد سازمان تاکسیرانی خوب بوده است که می طلبد برای جلب رضایت بیشتر شهروندان همت را در کار مضاعف کرده تا به اهداف عالی دولت در این راستا نزدیک شویم.

سعیدی در این بازدید با بازرسی از امکانات تاکسیها مانند استفاده از کپسول های آتش نشانی برای پیش بینی حوادث احتمالی گفت: حفظ سلامت مسافرین از اولویت های اصلی در حمل و نقل عمومی شمرده می شود لذا باید تمام تاکسی ها به امکانات ایمنی مناسب مجهز باشند.

این مسئول با اشاره به تعدد مسافربرهای شخصی در سطح شهر گفت: یکی از عوامل بی نظمی در حمل و نقل درون شهری کرمان حضور مسافربرهای شخصی است که با تعامل بیشتر بین سازمان تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی می توان جهت حذف این بی نظمی گام برداشت.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها که یکی از اهداف اصلی آن کاهش مصرف سوخت بود وضعیت دارندگان خودروی تاکسی روزبه روز بهتر می شود که با کنار رفتن مسافربرهای شخصی علاوه بر شهروندان رضایت مندی برای این قشر جامعه نیز حاصل می شود.

