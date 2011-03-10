  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

رشته حقوق مقطع دکتری در دانشگاه آزاد بوشهر راه اندازی می شود

رشته حقوق مقطع دکتری در دانشگاه آزاد بوشهر راه اندازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از راه اندازی رشته حقوق در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر عبدالصاحب امامی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین کارگاه آموزشی دادگاه مجازی در این واحد دانشگاهی اظهار داشت: هم اکنون در رشته های حقوق وجزا و حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو داریم و در تلاشیم که در آینده نزدیک در مقطع دکتری نیز دانشجو جذب کنیم.

وی با اشاره به افزایش فعالیتهای پژوهشی در این دانشگاه، افزود: افتخار داریم که در این واحد دانشگاهی دانشجویان بسیار موفق عمل می کنند و توانسته ایم در کنار آنها دانشگاه را به سوی پژوهش محوری سوق دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: در حال حاضر 25 هزار و 500 نفر در استان بوشهر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یک رشته دکترا دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.

در این کارگاه آموزشی دانشجویان به صورت عملی با شیوه ها و روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه آشنا شدند.

کد مطلب 1271553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها