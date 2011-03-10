رشته حقوق مقطع دکتری در دانشگاه آزاد بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر عبدالصاحب امامی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین کارگاه آموزشی دادگاه مجازی در این واحد دانشگاهی اظهار داشت: هم اکنون در رشته های حقوق وجزا و حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو داریم و در تلاشیم که در آینده نزدیک در مقطع دکتری نیز دانشجو جذب کنیم .

وی با اشاره به افزایش فعالیتهای پژوهشی در این دانشگاه، افزود: افتخار داریم که در این واحد دانشگاهی دانشجویان بسیار موفق عمل می کنند و توانسته ایم در کنار آنها دانشگاه را به سوی پژوهش محوری سوق دهیم .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: در حال حاضر 25 هزار و 500 نفر در استان بوشهر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یک رشته دکترا دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.