رویای شیرین اوباما در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی الجزیره در تحلیلی درباره قیام اعراب و تاثیر این قیام ها بر روابط آتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشت: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا هنوز اصل انقلاب ها در جهان عرب را درک نکرده و بر این باور است تظاهرات مردم منطقه برای ایجاد دموکراسی اگر در حمایت از رژیم صهیونیستی صورت نمی گیرد در حمایت از غرب است.

پایگاه اینترنتی الجزیره در ادامه به سخنرانی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در میان دموکرات ها در فلوریدا اشاره می کند و می نویسد: اگر هم اکنون تصمیمات درستی را بگیریم، تمام نیروهایی که در مصر فعالیت می کنند به طور طبیعی باید همپیمان آمریکا و اسرائیل باشند.

الجزیره در ادامه این مطلب تاکید می کند: اما اوباما یا دچار سوء تفاهم شده یا تنها به تفکراتی که خود خواهان آن است، می اندیشد و این اظهارات نشان می دهد که بسیاری از سیاستمداران آمریکایی تصور می کنند در قیام های اخیر و کنونی اعراب شعارهای ضد اسرائیلی و آمریکایی فریاد زده نشده اما حقیقت این است که اوباما پیام تظاهرات مردم جهان عرب را درست درک نکرده است.

به نوشته الجزیره، از تونس تا مصر و بحرین و در بسیاری از کشورهای جهان عرب، تظاهرات کنندگان خواستار تشکیل دولتی آزاد و مسئول هستند که اگر دولت هایی مستقل و دموکراتیک در خاورمیانه تشکیل شود، این دولتها از دستورات دولت آمریکا پیروی نمی کنند.