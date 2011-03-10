تعیین حریم شهر کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر پنجشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان گفت: دستگاههای متولی در اولین فرصت حریم شهرها را مشخص کنند.

وی گفت: با این اقدام ضمن کاستن از اختلافات، زمینه سوء استفاده زمینخواران وافراد فرصت طلب نیز به حداقل برسد.

توکلی افزود: با نامشخص بودن حریم شهرها ضمن بروز اختلافاتی که سیل آنها به محاکم قضایی سرازیر می شود، زمینه بدبینی و بی اعتمادی به مسئولان نیز در مردم ایجاد خواهد شد.

وی سلامت روانی و شادابی اجتماعی را قرین سرسبزی و طراوت دانست و اظهار داشت: درخت و گیاه با زندگی انسان گره خورده و مراقبت و نگهداری جدی همه ما را نیازمند است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان کرمان بیان داشت: طبیعت مامن آرامش و آسایش انسان امروز است که می توان لحظاتی را برای گریز از زندگی صنعتی و ماشینی و جنجالهای اجتماعی به آن پناه برد و کمی آرامش یافت.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به حدیثی از پیامبراکرم (ص) در مورد کاشت نهال حتی در روز برپائی قیامت، افزود: طبیعت و طراوت آن از سه جنبه دینی، ملی و اخلاقی برای همه ما حائز اهمیت است و برای حفظ و نگهداری از آن باید تمام تلاش و همت خود را انجام دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز در این جلسه گفت: اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 89 اثر گذار و ارزشمند بوده و باید برنامه ریزی کامل در جهت تداوم و بهتر شدن اقدامات این شورا در سال 90 انجام شود.

یدالله موحد افزود: کمیسیون ماده 90 نیز کارخود را شروع کرده و امید است با تمام توان و قدرت وظایف خود را انجام دهد.