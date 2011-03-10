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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

توکلی:

تعیین حریم شهر کرمان ضروری است

تعیین حریم شهر کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان خواستار تعیین حریم شهر کرمان شد و گفت: بسیاری از پرونده های اختلافی و سوءاستفاده افراد فرصت طلب در کرمان ناشی از نداشتن حریم مشخص شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر پنجشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان گفت: دستگاههای متولی در اولین فرصت حریم شهرها را مشخص کنند.

وی گفت: با این اقدام ضمن کاستن از اختلافات، زمینه سوء استفاده زمینخواران وافراد فرصت طلب نیز به حداقل برسد.

توکلی افزود: با نامشخص بودن حریم شهرها ضمن بروز اختلافاتی که سیل آنها به محاکم قضایی سرازیر می شود، زمینه بدبینی و بی اعتمادی به مسئولان  نیز در مردم ایجاد خواهد شد.

وی سلامت روانی و شادابی اجتماعی را قرین سرسبزی و طراوت دانست و اظهار داشت: درخت و گیاه با زندگی انسان گره خورده و مراقبت و نگهداری جدی همه ما را نیازمند است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان کرمان بیان داشت: طبیعت مامن آرامش و آسایش انسان امروز است که می توان لحظاتی را برای گریز از زندگی صنعتی و ماشینی و جنجالهای اجتماعی به آن پناه برد و کمی آرامش یافت.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به حدیثی از پیامبراکرم (ص) در مورد کاشت نهال حتی در روز برپائی قیامت، افزود: طبیعت و طراوت آن از سه جنبه دینی، ملی و اخلاقی برای همه ما حائز اهمیت است و برای حفظ و نگهداری از آن باید تمام تلاش و همت خود را انجام دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز در این جلسه گفت: اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 89 اثر گذار و ارزشمند بوده و باید برنامه ریزی کامل در جهت تداوم و بهتر شدن اقدامات این شورا در سال 90 انجام شود.

یدالله موحد افزود: کمیسیون ماده 90 نیز کارخود را شروع کرده و امید است با تمام توان و قدرت وظایف خود را انجام دهد.

کد مطلب 1271555

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