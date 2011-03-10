رونمایی از نقشه جامع نظام سلامت/ پرستاران کدهای اخلاقی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه دستجردی روز پنج شنبه در حاشیه جنشست شورای سیاستگذاری گزارش زیرپروژه‌های نقشه نظام سلامت در تالار امام علی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که در بخش سلامت کارهای بزرگی در حال انجام است، افزود: مباحثی راجع به بار بیماریها، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، چشم‌اندازهای افق 1404 برای داشتن سالم ترین مردم و کشور منطقه، چگونگی برخورد با بیماریهایی که در حال حاضر در معرض آنها قرار داریم و رتبه‌های اول بیماری را در کشور تشکیل می‌دهند‌ از اولویتهای اساسی در تدوین طرح جامع نظام سلامت هستند.

وی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی سلامت که در آن 52 شاخص تاثیرگذار بر سلامت یا عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تصویب شد، گفت: اگر بخواهیم به آنچه که هدف در نقشه جامع علمی کشور است و به آنچه که هدف ما در نقشه نظام سلامت است دست پیدا کنیم لازم است یک برنامه ‌ریزی‌ جدی داشته باشیم.

وزیر بهداشت درباره کد دار شدن پرستارها اظهارداشت: برخوردار شدن پرستاران از کدهای اخلاقی باعث می‌شود که تمام فعالیتهایشان بر اساس ضوابط اخلاقی صورت بگیرد، ضمن آنکه این طرح در راستای رعایت موازین منشور حقوق بیماران است که مدتی پیش تنظیم شده بود.

وزیر بهداشت در ادامه به اشاره به روز جهانی کلیه از این بیماری به عنوان دومین عامل مراجعه به اورژانسهای بیمارستان نام برد و گفت: بیماری کلیه دومین بیماری کشور است و مسئله سنگ کلیه یکی از بیماریهای شایع کلیه است و پس از بیماریهای قلبی و عروقی، دومین دلیل مردم برای مراجعه به اورژانسها، ابتلا به سنگ کلیه است.

دستجردی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تحقیقات سنگهای کلیوی، افزود: در این مرکز مطالعات مرتبط با بیماری سنگ کلیه نظیر شناسایی انواع سنگها و مداخلاتی که لازم هست برای درمان آن صورت بگیرد بررسی می‌شود.

وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر ارائه خدمات درمانی به بیماران دیالیزی و پیوند کلیه اظهارداشت: با افزایش بیش از یک‌هزار دستگاه دیالیز به بخشهای دیالیز کشور و نوسازی بخشهای دیالیز توانسته‌ایم تعداد بیماران به دستگاه دیالیز را که 6 به 1 بود به 4 به 1 کاهش دهیم. عملهای جراحی پیوندهای کلیه نیز در تمام استانهای کشور به صورت روزانه انجام می‌شود و دیگر صف پیوند کلیه وجود ندارد.