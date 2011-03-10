دوهزار تن پرتقال در استان کرمانشاه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوهزار تن پرتقال و هزار و 200 تن سیب سهمیه استان است که در حال حاضر سیب سهمیه استان به کرمانشاه حمل و هزار تن پرتقال سهمیه استان نیز ذخیره سازی شده و همزمان با سراسر کشور با قیمت مصوب در مراکز عرضه میوه در سطح شهر کرمانشاه و شهرستانهای تابعه استان توزیع می شود.

وی همچنین از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از ابتدای اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون بازار کرمانشاه در آرامش مطلوبی بسر می برد و بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت برخی از کالاها کاهش نیز داشته است.

میرزایی تصریح کرد: یکی از راه های تنظیم بازار ایام پایانی سال، برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا است که این امکان را به همشهریان می دهد تا در یک مکان کلیه اقلام مایحتاج خود را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار تهیه کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نمایشگاه فروش بهاره در شهر کرمانشاه و دیگر شهرستان های استان برگزار شده و اقلامی نظیر پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، مواد غذایی و پروتئینی، مواد لبنی، شیرینی و شکلات و ... عرضه می شود.