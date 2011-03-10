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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

118 هزار تن گوشت مرغ و تخم مرغ در گلستان تولید شد

118 هزار تن گوشت مرغ و تخم مرغ در گلستان تولید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: طی 11 ماه نخست امسال حدود 118 هزار تن گوشت مرغ و تخم مرغ در سطح استان تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این تولیدات شامل 93 هزار و 600 تن گوشت مرغ و 24 هزار و 200 تن تخم مرغ است.

وی اظهار داشت: استان گلستان در تولید گوشت مرغ رتبه ششم و در تولید تخم مرغ رتبه دهم کشور را دارا است.

اسفندیاری بیان داشت: در استان گلستان 665 واحد تولید گوشت مرغ به ظرفیت بیش از 14 میلیون قطعه در هر دوره وجود دارد.

این مسئول افزود: همچنین 13 واحد مرغ  تخمگذار به ظرفیت بیش از دو میلیون قطعه در هر دوره فعالیت می کنند که نقش مهمی در تولید مواد پروتئینی جامعه ایفا می کنند. 
 
اسفندیاری گفت: بیش از 91 هزار نفر در فعالیت های مربوط به اقتصاد دام و طیور در سطح استان گلستان مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه استان و تامین پروتئین موردنیاز جامعه ایفا می کنند.
 
وی اظهار داشت: اغلب این افراد در بیش از 82 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور استان مشغول به کار هستند و به تولید و بسته بندی محصولاتی چون گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ و عسل می پردازند.
کد مطلب 1271569

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