خراسان رضوی سالانه 184 میلیون تن فرسایش خاک دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن تقوایی ظهر پنجشنبه در همایش ملی هم اندیشی با نمایندگان بهره برداران مرتعی کشور گفت: خراسان رضوی دارای 14 شهرستان بیابانی با مساحتی بالغ بر 5 میلیون و 554 هزار متر مربع است.

وی افزود: خراسان رضوی همچنین دارای یک میلیون و 40 هزار هکتار جنگل منحصر به فرد پسته وحشی است.

وی تصریح کرد: درختان ارس، ارغوان و بنه از مهمترین پوششهای گیاهی این استان است.

وی با اشاره به مشارکت مردم بجستان، بردسکن، رشتخوار و گناباد در طرح بیابان زدایی کمک قابل توجهی به این اداره کل کرده اند، افزود: این استان با تولید سالانه 1.4 میلیون نهال ارس قطب اول تولید کشور را داراست.

تقوایی با اشاره به اینکه 18 پاسگاه منابع طبیعی برای برخورد با معترضین به مراتع و اراضی راه اندازی شده است گفت: با راه اندازی این مراکز حفاظت بیشتری برای اراضی ملی پدید آمده است.

وی گفت: 15 شهرستان خراسان رضوی در معرض بحران فرسایش بادی قرار دارد که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به اینکه 8 میلیون و 319 هزار دام در سطح خراسان دام تهدیدی جدی برای مراتع است گفت: این در حالی است که ظرفیت دامی این استان، تنها 2 میلیون و 604 هزار رأس می باشد.

وی تعداد کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان را 755 هزار و 529 هکتار اعلام کرد و گفت: با اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در سطح 750 هزار هکتار از اراضی خراسان از هرز میلیونها متر مکعب آبهای سطحی جلوگیری شد.

وی در پایان گفت: 15 پارک جنگلی بین راهی در 15 شهرستان استان با مساحت 600 هکتار ایجاد شده است.