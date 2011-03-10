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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

تحولات یمن؛

"جمعه خشم" علیه صالح/ 600 روزنامه نگار به معترضین پیوستند

"جمعه خشم" علیه صالح/ 600 روزنامه نگار به معترضین پیوستند

برپایی تظاهرات سراسری گسترده در روز جمعه موسوم به "جمعه خشم" و پیوستن 600 روزنامه نگار و 5 هزار پزشک به صفوف معترضین از آخرین تحولات قیام مردمی بمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهرهای مختلف یمن در پی سخنان صبح امروز "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور دیکتاتور این کشور همچنان شاهد تظاهرات است.

شهروندان یمنی با برپایی تظاهراتی در شهر عدن مخالفت خود را با وعده های علی عبدالله صالح مبنی بر تدوین قانون اساسی جدید اعلام کردند.

مخالفان دولت یمن همچنین فردا را جمعه خشم نامیده اند و از تمامی مردم این کشور خواستند که برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح فردا تظاهرات گسترده سراسر برپا کنند.

احزاب اللقاء مشترک یمن از احزاب مخالف این کشور نیز اعلام کرد که طرح علی عبدالله صالح بحران کشور را حل و فصل نخواهد کرد.

پایگاه اینترنتی النشره نیز گزارش داد که 600 روزنامه نگار و 5 هزار پزشک و داروساز آمادگی خود را برای پیوستن به معترضین و تحصن در میدان التغییر صنعا (نماد اعتراضات مردمی یمن) تا زمان سقوط رژیم دیکتاتوری این کشور اعلام کرده اند.

رئیس جمهور یمن امروز در تازه ترین تقلای خود برای بقای حکومت دیکتاتوری این کشور از طرح جدیدی مبنی بر تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل تفکیک قوا و تشکیل نظام پارلمانی در یمن خبر داد.

کد مطلب 1271577

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