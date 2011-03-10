برخی مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله جعفری در جمع خبرنگاران عصر پنجشنبه در مراسم جشن نیکوکاری کرمان گفت: بسیاری از مردم کشورمان علیرغم توجهاتی که دولت دارد از درآمد زیاد مناسبی برخوردار نیستند و حتی در تامین مایحتاج ضروری خود نیز مشکل دارند.

وی تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی مان ارزش زیادی به کمک به حل مشکل دیگر مومنین شده و همگان موظف به کمک به یکدیگر با عناوین مختلفی چون انفاق، هدیه و دیگر عناوینی که در اسلام ذکر شده، توصیه شده اند.

امام جمعه کرمان افزود: یکی از راههای کمک به نیازمندان از طریق جشن هایی است که کمیته امداد امام (ره) با عناوین مختلف در طول سال برگزار می کند.

وی یادآورشد: همه مردم دوست دارند در آستانه شب عید برای بچه هایشان لباس و دیگر مایحتاج را تهیه کنند ولی بعضا درآمدها کفاف این کار را نمی دهد.

وی ادامه داد: مضاف براینکه بسیاری از خانواده ها درآمد و حقوقی ندارند که بخواهند اقدام به خرید در ایام شب عید کنند که اینجاست ارزش کمک به دیگران مشخص می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز باستانی باید برخی از نیازهای برادران نیازمند مومن خود را تامین کنیم و مردم نیازمند و افرادی که از کار افتاده اند را در توجه به امر خانواده هایشان یاری کنیم.

وی ادامه داد: هر کسی به اندازه وسع خود می تواند در این امر مقدس شرکت کند و امیدواریم اجر همگی را خداوند به بهترین وجهی عنایت کند.

وی گفت: مردم ایران و مخصوصا استان کرمان با حضور خود در چنین صحنه هایی و با کمک به نیازمندان نشان داده اند که مردمی شریف و نوع دوست هستند.