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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

امام جمعه کرمان:

برخی مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند

برخی مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید یحیی جعفری گفت: علیرغم طرح های خوب دولت و همه توجهاتی که به مردم از لحاظ معیشتی می کند برخی از مردم درآمد مناسبی برای خریدهای ضروری خانواده خود ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله جعفری در جمع خبرنگاران عصر پنجشنبه در مراسم جشن نیکوکاری کرمان گفت: بسیاری از مردم کشورمان علیرغم توجهاتی که دولت دارد از درآمد زیاد مناسبی برخوردار نیستند و حتی در تامین مایحتاج ضروری خود نیز مشکل دارند.

وی تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی مان  ارزش زیادی به کمک به حل مشکل دیگر مومنین شده و همگان موظف به کمک به یکدیگر با عناوین مختلفی چون انفاق، هدیه و دیگر عناوینی که در اسلام ذکر شده، توصیه شده اند.

امام جمعه کرمان افزود: یکی از راههای کمک به نیازمندان از طریق جشن هایی است که کمیته امداد امام (ره) با عناوین مختلف در طول سال برگزار می کند.

وی یادآورشد: همه مردم دوست دارند در آستانه شب عید برای بچه هایشان لباس و دیگر مایحتاج را تهیه کنند ولی بعضا درآمدها کفاف این کار را نمی دهد.

وی ادامه داد: مضاف براینکه بسیاری از خانواده ها درآمد و حقوقی ندارند که بخواهند اقدام به خرید در ایام شب عید کنند که اینجاست ارزش کمک به دیگران مشخص می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز باستانی باید برخی از نیازهای برادران نیازمند مومن خود را تامین کنیم و مردم نیازمند و افرادی که از کار افتاده اند را در توجه به امر خانواده هایشان یاری کنیم.

وی ادامه داد: هر کسی به اندازه وسع خود می تواند در این امر مقدس شرکت کند و امیدواریم اجر همگی را خداوند به بهترین وجهی عنایت کند.

وی گفت: مردم ایران و مخصوصا استان کرمان با حضور خود در چنین صحنه هایی و با کمک به نیازمندان نشان داده اند که مردمی شریف و نوع دوست هستند.

کد مطلب 1271582

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