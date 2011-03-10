  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

2.9 میلیارد ریال برای طرحهای آبیاری کشاورزی گلستان هزینه شد

2.9 میلیارد ریال برای طرحهای آبیاری کشاورزی گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سالجاری دو میلیارد و 988 میلیون ریال برای بهسازی و اجرای کانالهای آبیاری کشاورزی در استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب عامری عصر پنجشنبه در بازدید از طرح های آبیاری گرگان افزود: ریزش های جوی عامل اصلی تأمین نیاز آبی گیاه است که توزیع مکانی و زمانی آن باعث بروز اقلیم متفاوت و پراکنش مراکز جمعیتی می شود.

وی اظهار داشت: نوسان ریزش های جوی همواره به عنوان یکی از مسائل مهم مورد توجه قرار داشته و مدیران و دست اندرکاران صنعت آب را بر آن داشته تا با شناسایی پتانسیل های منابع آب و مطالعه مستمر در حفظ و بهره برداری از این منابع برنامه ریزی کنند.

عرب عامری افزود: در همین راستا عملیات احداث و بهسازی کانالهای آبیاری اراضی کشاورزی به طول 25 کیلومتر اجرا شده و بیش از 80 در صد پیشرفت فیزیکی را داراست.
 
وی گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده در مدت کوتاهی عملیات اجرایی آن به اتمام وبه بهره برداری خواهد رسید.
 
وی خاطر نشان کرد: کاهش ریزش های جوی که اثر مستقیم در کاهش پتانسیل منابع آب دارد و به عنوان دغدغه اصلی مسئولان امر است.
 
عامری یادآورشد: کاهش منابع آب، سرمایه گذاری های وابسته به آن را با چالش مواجه می کند، بنابراین به کلیه کشاورزان استان توصیه می شود نسبت به اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در زمین های زراعی و باغی خود با همکاری سازمان جهاد کشاورزی اقدام کنند.
کد خبر 1271584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها