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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

183 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس تخریب شد

183 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس تخریب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با هجوم ریزگردها، 183 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز گرشاسبی ظهر پنجشنبه در همایش ملی هم اندیشی با نمایندگان  بهره برداران عر صه های مرتعی کشور، در مشهد افزود:در ایران 86 میلیون هکتار مرتع و 14 میلیون هکتار جنگل وجود دارد، این در حالی است که مراتع روز به روز فقیرتر و بیابانها گسترش یافته اند.

گرشاسبی افزود: اداره تغییرات اقلیمی امروز با مدیریت 50 سال قبل راه به جایی نمی برد و ما باید به سمت مدیریت ریسک پذیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی 20 هزار میلیارد تومانی علوفه و 43 هزار میلیارد تومانی زیست محیطی منابع طبیعی بیان داشت: با احیا مراتع 41 درصد فرسایش خاک کشور از بین خواهد رفت.

وی گفت:متاسفانه در 20 سال گذشته تنها 134 میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی در بخش مرتع انجام شده و در بخش خصوصی سرمایه گزاری دامداران بسیار اندک بوده است.

وی گفت:جهاد کشاورزی و سازمان مراتع کشور به تنهایی نمی توانند متولی حفظ مراتع باشند و این مهم با همراهی بخشهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه میسر خواهد شد.

وی ایجاد مشاغل جایگزین را از راهکارهای اساسی کارایی ماده 14 قانون افزایش بهره وری دانست و گفت:باید 3 میلیون واحد دامی از 46 میلیون واحد دامی آزاد، کم شود.

وی تشکیل بانک اطلاعات مرتع  داران و ثبت مشخصات 860 هزار خانوار را از اقدامات اساسی نظام مند کردن امور مراتع دانست و گفت: توانمند سازی، حمایت و برنامه ریزی برای خانواده های بهره برداران از امور اساسی است.

وی بروز بلایای طبیعی در کشور راناشی از عدم بینش جامع نگرانه مسئولان دانست و تصریح کرد:بی توجهی به منابع آب و خاک، جنگل و مراتع سبب توسعه بیابانها، شده است.

وی گفت: برای مبارزه با آتش سوزی مراتع و جنگلها 480 میلیارد تومان و جهت جلوگیری از اثرات مخرب ریز گردها 830 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: انتظار داریم از محل ماده 10 و 5 درصد سهم بودجه که به ستاد بحران کشور تعلق پیدا کرده است، توجه ویژه ای به مراتع و منابع طبیعی صورت پذیرد.

کد مطلب 1271586

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