انتقاد از نحوه توزیع یارانه دارو/ بی توجهی به بسته حمایتی سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سخنران این همایش دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران بود.

وی با این جمله صحبتهای خودش را آغاز کرد که می بایست نگاه حداکثری به بسته های حمایتی داشته باشیم.

دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت با عنوان این مطلب که می بایست در بسته های حمایتی بیمه ها نگاه سلامت محور جایگزین نگاه درمان محور شود، خواستار نگاه حداکثری به بسته های حمایتی شد و گفت: اگر تورم بخش سلامت را در سال آینده زیر 20 درصد بگیریم، 45 درصد اقشار کم درآمد و متوسط شهری از سلامت برخوردار خواهند بود اما اگر این تورم به 25 درصد برسد وضعیت بدتر خواهد شد.

زالی با اشاره به اینکه دولت برای 30 درصد وجوه بازتوزیع حاصل از هدفمندی یارانه ها را در قالب 10 بسته حمایتی تعریف کرده است، از اینکه بخش بهداشت و درمان در این بسته های حمایتی قرار ندارد انتقاد کرد و افزود: گروههای هدف و آسیب پذیر در بخش سلامت در تقسیمات قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی ترسیم نشده اند.

سخنران بعدی این همایش، دکتر سیدشهاب الدین صدر بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اولویت مهم این قانون را در این نکته دانست که یارانه ها به سمت و سوی ایجاد رفاه و حمایتهای اجتماعی برود و بیمه ها را تقویت کند تا منجر به ارتقای نظام سلامت جامعه شود.

وی با تاکید بر شفاف سازی محاسبات اقتصادی، افزود: اگر تعرفه ها واقعی شود حتما مشکلات بین بخشهای دولتی و خصوصی در تعیین تعرفه ها کمتر خواهد شد. زیرا تعرفه های بخش خصوصی بر پایه خدمات بخش دولتی است.

در ادامه سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنان خود را با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور شروع کرد و گفت: تلاشهای خیلی زیادی صورت گرفت که بنگاههای اقتصادی ایران از کار بیفتند اما شاهد بودیم که شاخص بورس یک رشد 75 درصدی را تجربه کرد و این حکایت از شکست دشمنان داشت.

وی با اعلام این مطلب که حداقل نیم قرن است دولتهای کشور موفق نشده اند نظام منابع و مصارف خودشان را متعادل کنند، تصریح کرد: اگر قرار است اصلاحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد باید به سمت تعادل در بوجه دولت برویم.

حسینی در تنها نکته سخنانش که مربوط به حوزه سلامت بود، از نحوه توزیع یارانه دارو انتقاد کرد و افزود: هیچ کس نمی داند چند درصد از یارانه دارو که قرار است به دست بیمار برسد، تلف می شود.

صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی آخرین سخنران همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت بود که صحبتهای خود را در راستای سخنان وزیر اقتصاد شروع کرد و گفت: منابع حاصل از اجرای این قانون باید به صورت سیستمی و منظومه ای دیده شود. زیرا هر کدام از بخشها معتقدند که بیشترین سهم را برای آنان قائل شوند.

وزیر رفاه تاکید کرد: اگر بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظام سلامت به بیمه ها داده نشود، همچنان در چرخه اقتصادی بخش سلامت کشور دچار دور باطل خواهیم شد.

وی با اعلام اینکه دولت موظف شده سهمی از بازتوزیع هدفمندی یارانه ها را در جهت ارتقای کمی و کیفی درمان و بیمه ها هزینه کند، اظهارامیدواری کرد که با اصلاحات بنیادین و اساسی و بالا بردن بهره وری و کاهش هزینه ها، شاهد روزی باشیم که بیشترین نفع از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت برسد.

همچنین در حاشیه این همایش، دکتر صدر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها از برایند این همایش پاسخ داد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 56 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی کرد و افزود: پنج هزار و 600 میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. به این ترتیب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان می رسد. به این ترتیب اعتبارات وزارت بهداشت حدود 50 درصد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت که باید در پایان برنامه به 30 درصد برسد، گفت: برای رسیدن به این هدف باید هر سال حداقل 6 درصد از پرداختی مردم کم شود تا طی پنج سال به 30 درصد برس. زیرا در حال حاضر سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی بیش از 60 درصد است.

صدر با اشاره به سرانه درمان سال 89 که توسط دولت هشت هزار و 500 تومان اعلام شد، افزود: اشکالی که به این سرانه وارد است اینکه در قانون بودجه سال 89 مطرح شده بود تا 7 درصد از حقوق کارکنان دولت مبنای سرانه درمان قرار گیرد و به این ترتیب سرانه درمان حدود 14 هزار تومان تعیین شود. با این سرانه بخش دولتی می توانست تعرفه های خودش را اصلاح کند.

این همایش یک روزه که توسط سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شده بود، با تشکیل پانلها و میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسانی از وزارتخانه های اقتصاد، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و همچنین سازمان نظام پزشکی در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران به پایان رسید.

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گزارش از حبیب احسنی پوراصل