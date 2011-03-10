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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

فعالیتهای ورزشی گرگان رشد خوبی دارد

فعالیتهای ورزشی گرگان رشد خوبی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان گفت: فعالیتهای ورزشی شهرستان گرگان در دو سه سال اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاجی محمدی عصر پنجشنبه در نشست این کمیسیون افزود: حمایت مالی از 44 هیئت ورزشی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این جلسه که با حضور روئسای هیئت های ورزشی شهرستان، رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان، اعضای شورای شهر و شهردار گرگان برگزار شد بر اساس مصوبه قبلی شورا مبلغ 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 17 شهرداری در اختیار هیئتهای ورزشی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه امروزه با رشد سریع جمعیت و توسعه فیزیکی و بدون برنامه شهرها، فعالیتهای ورزشی در شکل دهی کالبدی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در راستای ارتقای سطح سلامتی، شادابی و نشاط شهروندان تصریح کرد: در این راستا کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان از دور سوم فعالیت شورا با عضویت نماینده اداره تربیت بدنی شهرستان، نماینده سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری، اعضای شورا و روئسای هیئت های ورزشی شکل گرفت.

حاجی محمدی تاکید کرد: تشکیل کمیته ورزش شورا به منظور شناسایی مشکلات ورزش شهرستان و بهره گیری از ایده ها و نظرات کارشناسی در محقق کردن و توسعه ورزش همگانی انجام شد.

وی اظهار داشت: طی سال های اخیر شورای شهر و شهرداری گرگان به منظور حمایت از فعالیت های ورزشی شهرستان به 44 هیئت ورزشی مساعدت مالی داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با بیان این مطلب که حمایت های مالی شهرداری از هیئت های ورزشی شهرستان بر اساس مصوبه دویست و هفتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر  بر مبنای آمار بیمه شده های رشته های ورزشی است،یادآور شد: بر اساس این مصوبه کلیه پرداختی های شهرداری به هیات های ورزشی بر مبنای 70 درصد آمار بیمه و 30 درصد مقام های قهرمانی هر هیئت است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم در سلامت روحی، روانی و اجتماعی فرد نیز تاثیر به سزایی دارد، اظهار امیدواری کرد در سال های آینده مساعدت مالی به هیئت های ورزشی در شش ماه اول سال انجام شود.  

کد مطلب 1271589

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