فعالیتهای ورزشی گرگان رشد خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاجی محمدی عصر پنجشنبه در نشست این کمیسیون افزود: حمایت مالی از 44 هیئت ورزشی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این جلسه که با حضور روئسای هیئت های ورزشی شهرستان، رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان، اعضای شورای شهر و شهردار گرگان برگزار شد بر اساس مصوبه قبلی شورا مبلغ 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 17 شهرداری در اختیار هیئتهای ورزشی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه امروزه با رشد سریع جمعیت و توسعه فیزیکی و بدون برنامه شهرها، فعالیتهای ورزشی در شکل دهی کالبدی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در راستای ارتقای سطح سلامتی، شادابی و نشاط شهروندان تصریح کرد: در این راستا کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان از دور سوم فعالیت شورا با عضویت نماینده اداره تربیت بدنی شهرستان، نماینده سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری، اعضای شورا و روئسای هیئت های ورزشی شکل گرفت.

حاجی محمدی تاکید کرد: تشکیل کمیته ورزش شورا به منظور شناسایی مشکلات ورزش شهرستان و بهره گیری از ایده ها و نظرات کارشناسی در محقق کردن و توسعه ورزش همگانی انجام شد.

وی اظهار داشت: طی سال های اخیر شورای شهر و شهرداری گرگان به منظور حمایت از فعالیت های ورزشی شهرستان به 44 هیئت ورزشی مساعدت مالی داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان با بیان این مطلب که حمایت های مالی شهرداری از هیئت های ورزشی شهرستان بر اساس مصوبه دویست و هفتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر بر مبنای آمار بیمه شده های رشته های ورزشی است،یادآور شد: بر اساس این مصوبه کلیه پرداختی های شهرداری به هیات های ورزشی بر مبنای 70 درصد آمار بیمه و 30 درصد مقام های قهرمانی هر هیئت است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم در سلامت روحی، روانی و اجتماعی فرد نیز تاثیر به سزایی دارد، اظهار امیدواری کرد در سال های آینده مساعدت مالی به هیئت های ورزشی در شش ماه اول سال انجام شود.