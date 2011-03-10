خراسان رضوی در ردیف حادثه خیزترین استانهای کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قدمی این مطلب را در گردهمایی ملی هم اندیشی با نمایندگان بهره برداران عرصه های مرتعی کشور ظهر پنجشنبه در مشهد بیان کرد و گفت: حوادث بلا نیست بلکه عملکرد رفتار ما نسبت به طبیعت، تبدیل به بلا شده است.

وی با اعتقاد به اینکه سود هر مرتع نه تنها به بهره برداران بلکه به تمام نقاط شهری، کشور و حتی جهان خواهد رسید، بیان داشت: یکی از مهمترین راههای مبارزه با گرم شدن زمین، افزایش پوشش گیاهی است.

وی گفت: در دو سال اخیر وجود ریزگردها و گرد و غبار برخی استانها از جمله تهران را به تعطیلی کشاند که این همه نتیجه تخریب پوشش گیاهی در کشور است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به فرسایش میلیون ها تن خاک در سال افزود: این ستاد پیشگیری، آمادگی، مقابله، باز توانی و بازسازی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی گفت: هزینه کرد 10 درصد سرمایه در بخش پیشگیری از 100 درصد حوادث جلوگیری خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی نیز در این همایش اظهار داشت: منشا تولید ثروت، منابع طبیعی است.

عباس نیاوند با اشاره به اهمیت شاخصهای انسانی، فرهنگی، طبیعی و زیرساختها که از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت هر کشور است، افزود: در برنامه پنجم توسعه، توجه به منابع طبیعی در استان خراسان از اساسی ترین اولویتهای کاری در بحث حفظ حیات و جاذبه های طبیعی است.

وی گفت: با یادگیری مستمر و مداوم، داشتن آرمانهای مشترک، جذب مدیران توانمند، استفاده از خلاقیتها و داشتن الگویی نوین می توانیم امانت دار منابع طبیعی برای نسلهای آینده باشیم.