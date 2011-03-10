امنیت اصفهان با گشتهای تفکیکی بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن کرمی بعدازظهر پنجشنبه در آیین آغار به کار جداگانه پلیس 110 از پلیس پیشگیری، برگزاری مانور امروز را شروع مقتدرانهای برای فعالیت بیشتر نیروهای پلیس پیشگیری از پلیس 110 دانست و اظهار داشت: با آغاز به کار این نیروها، پلیس پیشگیری در محل کلانتریها مشغول به کار میشوند.
وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان بسیار گسترده و دارای قابلیت پذیرش گردشگر داخلی و خارجی است، افزود: با این تفکیک نیروهای پلیس قدرت خود را در مقابل مجرمان و پاسخگویی به مردم بالا میبرند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ماموریت اصلی کلانتریها را گشت و ایجاد امنیت دانست و تصریح کرد: پاسخگویی به مردم و رسیدگی به جرائم که بعضا با تاخیر اتفاق میافتد با تفکیک نیروها سریعتر انجام میشود.
وی با تشریح این تفکیک به وجود یک نقص عمده در ارائه خدماترسانی در گذشته اشاره کرد و گفت: از طریق نیازسنجی که در حوزه شهرستان صورت گرفت، جداسازی در برخی گشتها و ماموریتهای کلانتریها در دستور کار قرار گرفت.
کرمی یکی از وظایف مهم و اصلی گشتها را در سه محور پیاده سوار، موتور سوار و خودرویی دانست و ادامه داد: به زودی گشتهای پیاده سوار به دوچرخه سوار تبدیل میشوند.
وی تصریح کرد: دراین رابطه آموزشهای لازم، پشتیبانی لجستیکی، موتورسیکلتهای مورد نیاز تامین شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان به وقوع 62 درصدی جرائم در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: در میزان وقوع جرم استان اصفهان در بین سایر استانهای کشور در رتبه چهارم قرار دارد که در خود شهر اصفهان این نرخ کمتر از شهرستانهای آن است.
وی بیان داشت: هراندازه گشتهای ویژه تفکیک شده در حوزه استحفاظی بیشتر انجام گیرد، به همان اندازه امنیت بالا میرود.
کرمی اظهار داشت: با تفکیک نیروهای پلیس 110 از پیشگیری، مجرمان در صحنه جرم کمتر فرصت پیدا می کنند در فضای شلوغ ایجاد شده از فرصت استفاده و منجر به سرقت یا جرم دیگری شوند.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه شهرستان اصفهان 25 درصد نیرو اضافه فعالیت دارند که انتظار میرود بر اساس این جداسازی و افزایش نیرو امنیت بیشتر برقرار شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین نیروهای 110 را آماده باش ماموریتها در خیابانها برشمرد و ادامه داد: علاوه بر گشتهای آشکار و گشتهای غیرمحسوس توسط پلیس آگاهی، تجسس و اطلاعات انجام میشود که از طریق گزارشات آنها گشتهای محسوس 110 و پیشگیری در برخی مواقع اقدام میکنند.
وی با تاکید به اینکه انتظار میرود از هر کلانتری به طور متوسط یک گشت موتوری، خودرویی و دوچرخه سوار فعال باشد، افزود: امنیت شهر اصفهان با نزدیک 60 گشت و نیز یگان ویژه امداد تامین و عرصه به مجرمان تنگتر میشود.
کرمی به تیمهای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: مردم انتظار دارند وقتی با پلیس 110 تماس میگیرند، پلیس به سرعت در صحنه حاضر شده که این امر با تفکیک پلیس 110 از پلیس پیشگیری محقق میشود.
وی به عدم آشنایی برخی اپراتورهای 110 به محلات و مناطق جغرافیای اصفهان اشاره و بیان داشت: نیروهای مرکز فوریتهای پلیس باید علاوه بر تسلط به جغرافیای شهر از نظر طرز برخورد، خوش بیانی در مقابل مردم بهترین باشند.
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